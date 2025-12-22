«Він буде мізерний», — Сєнкевич про бюджет Миколаєва на 2026 рік

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що міський бюджет на 2026 рік буде суттєво обмеженим і формуватиметься з фокусом на базові потреби міста.

Про це міський голова повідомив у коментарі кореспонденту «МикВісті».

— Бюджет буде мізерний. Починаючи з понеділка ми будемо збирати комісію і передавати депутатам на розгляд захищені і пріоритетні видатки. Тобто всі галузі, всі головні розпорядники, департаменти, управління і комунальні підприємства будуть звітувати перед депутатами, скільки їм потрібно грошей на зарплату, комунальні платежі, паливо, розхідники, папір, олівці і так далі. Після того, як вони усі прозвітують, ми заб'ємо гроші на усі 12 місяців наступного року. Ми прозвітуємо, яка це цифра і у нас залишиться бюджет на поточні і капітальні видатки. Далі, вже другим етапом ми будемо проводити розподіл цих видатків пооб'єктно. Кожен з депутатів буде бачити кожен об'єкт, — сказав Олександр Сєнкевич.

Читайте також матеріал «МикВісті» «Сесія міськради схвалила коригування бюджету на 2025 рік: що отримає ЖКГ і які статті урізали».

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

«МикВісті» проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона гривень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.