Миколаїв корегує бюджет за 3 тижні до кінця року: ₴7 млн на зарплати, ₴53 млн комунальним підприємствам

Миколаївська міська рада хоче за три тижня до кінця року перерозподілити бюджет, фото МикВісті

Миколаївська міська рада готує перерозподіл бюджету на 2025 рік. Загалом пропонується затвердити 244,4 мільйони гривень субвенцій та дотацій, а також перерозподілити уже наявні ресурси — гроші знімають із капітальних видатків, щоб направити на поточні потреби, зокрема зарплати, харчування, комунальні послуги.

Проєкт рішення про перерозподіл бюджету, опублікований на сайті Миколаївської міської ради, проаналізували журналісти «МикВісті».

Загальні доходи міста складують 6,7 мільярда гривень, видатки — 7,4 мільярда гривень. При цьому загальний фонд має профіцит понад 1,09 млрд грн, а спеціальний фонд — дефіцит майже 1,97 млрд грн.

Зміни ініційовані департаментом фінансів і пов’язані як з надходженням нових державних субвенцій та дотацій, так і з внутрішнім перерозподілом серед розпорядників коштів..

Цим проектом рішення пропонується розподілити 244 мільйонів гривень — це додаткові кошти, які місто отримало за рахунок субвенцій та дотацій.

135 мільйонів гривень — додаткова дотація з держбюджету на підтримку громад, що постраждали від агресії РФ.

61,3 мільйона гривень— субвенція на харчування учнів у школах.

40 мільйонів гривень — субвенція на доплати вчителям.

8 мільйонів гривень — кошти на будівництво і реконструкцію житла для тимчасового проживання.

Співрозмовники «МикВісті» у Миколаївській міській раді повідомили, що вказані кошти місто отримало ще кілька місяців тому, та вони уже були фактично розподілені та витрачені головними розпорядниками сесій розпорядженням міського голови. Зараз же, міскьрада приймає суто формальне рішення, внісши їх у головний бюджетний документ міста.

Депутати під час обговорення проєктів рішень на сесії міськради Миколаєва. Фото: МикВісті

Однак, окрім цього, проект рішення міськради передбачає перерозподіл уже наявних коштів між розпорядниками.

Нагадаємо, три тижні тому у Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати, про що нам повідомили джерела у Миколаївській міській раді. Головним розпорядникам коштів тоді доручили призупинити усі платежі по видатках, що не стосуються захищених статей, а саме зарплат бюджетників та оплати комунальних послуг. Тоді повідомлялось, що причиною тому стала нестача бюджетних коштів, аби забезпечити покриття захищених статей бюджету до кінця року. Про проблему було відомо ще давно, оскільки ще при плануванні річного бюджету не були передбачені кошти на обов’язкові платежі до кінця року. У мерії сподівались на перевиконання бюджету та економію протягом року, що допоможе знайти кошти. Однак цього не сталось.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міському бюджеті шукають 60 мільйонів гривень на заробітні плати та комунальні послуги.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Ми проаналізували запропоновані зміни до розподілу видатків бюджету Миколаєва та порахували, що на зарплати ти оплату комунальних платежів (у бюджеті це стаття видатків «Керівництво та управління у відповідній сфері») для розпорядників коштів бюджету міста додатково спрямують 7,2 мільйона привень, а не 60 мільйонів, про які раніше говорив мер міста.

Гроші на зарплати посадовців та комунальні платежі у бюджеті Миколаєва на 2025 рік Підрозділ Станом на грудень 2025 Запропоновані зміни до бюджету Різниця Виконавчий комітет 211 199 786,00 грн. 214 188 575,00 грн. 2 988 789,00 грн. Управління освіти 8 732 669,00 грн. 8 994 969,00 грн. 262 300,00 грн. Управління охорони здоров‘я 6 863 013,00 грн. 7 052 113,00 грн. 189 100,00 грн. Департамент праці та соціального захисту населення 70 144 760,00 грн. 72 204 947,00 грн. 2 060 187,00 грн. Управління з питань культури та охорони культурної спадщини 4 556 614,00 грн. 4 692 034,00 грн. 135 420,00 грн. Управління у справах фізичної культури і спорту 2 996 009,00 грн. 3 189 949,00 грн. 193 940,00 грн. Департамент житлово-комунального господарства 38 379 915,00 грн. 36 390 915,00 грн. (1 989 000,00) грн. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій 7 132 043,00 грн. 7 347 983,00 грн. 215 940,00 грн. Упарвління капітального будівництва 11 701 413,00 грн. 12 255 253,00 грн. 553 840,00 грн. Управління державного архітектурно-будівелного контролю 10 609 505,00 грн. 10 871 185,00 грн. 261 680,00 грн. Управліненя з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення 11 838 035,00 грн. 11 732 822,00 грн. (105 213,00) грн. Управління комунального майна 8 948 775,00 грн. 9 219 615,00 грн. 270 840,00 грн. Департамент з надання алміністративних послуг 39 740 233,00 грн. 40 940 233,00 грн. 1 200 000,00 грн. Департамент фінансів 20 622 354,00 грн. 21 224 404,00 грн. 602 050,00 грн. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції 12 967 333,00 грн. 13 333 193,00 грн. 365 860,00 грн. Адміністрація Заводського району 23 254 682,00 грн. 23 254 682,00 грн. - грн. Адміністрація Корабельного району 21 840 799,00 грн. 21 850 599,00 грн. 9 800,00 грн. Адміністрація Інгульського району 25 063 158,00 грн. 25 063 158,00 грн. - грн. Адміністрація Центрального району 25 203 746,00 грн. 25 203 746,00 грн. - грн. 7 215 533,00 грн.

Окрім грошей «на утримання», значно більші суми пропонується перерозподілити по інших напрямках:

У виконавчого комітету забирають 2,9 мільйона гривень з напрямку «Здійснення заходів з землеустрою» (Департамент архітектури та містобудування).

Департамент житлово-комунального господарства (ЖКГ) сумарно за результатами змін до бюджету отримає додатково 225,8 мільйонів гривень (з врахуванням дотацій з держбюджету):

На 5 мільйонів гривень збільшаться витрати на забезпечення діяльності організацій, що надають житлово-комунальні послуги;

36 мільйонів гривень додатково спрямують на благоустрій,

14 мільйонів гривень — очищення води. Загалом в бюджеті, зі змінами, на цей напрямок у 2025 році піде 63 мільйони гривень;

10 мільйонів гривень додатково на утримання та розвиток доріг. Сумарно на цю статтю видатків у бюджеті, з врахуванням змін, буде витрачено близько 123 мільйонів гривень.

Однак найбільша сума, яку додатково отримує Департамент житлово-комунального господарства — це 53 мільйони гривень, які будуть витрачені на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств, однак яких саме та на які конкретні потреби — невідомо.

Привіт! Я — Катерина Середа, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Раніше в коментарі «МикВісті» директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що сподівається за результатами перерозподілу бюджету отримати додатково 11 мільйонів гривень на воду і 10 мільйонів гривень для сплати Миколаївгазу за газ.

Ми звернулись за коментарем до заступника директора Департаменту ЖКГ, начальника управління планування та тендерно-договірної роботи Артема Сапожника, однак станом на час публікації цього матеріалу все ще не отримали від нього відповіді.

Також, проектом рішення про зміни до бюджету пропонується забрати 69,5 мільйонів гривень з Управління капітального будівництва (УКС) Миколаєва. Зазначимо, що за інформацією про виконання бюджету міста, які надав департамент фінансів, саме цей підрозділ систематично з року в рік не виконує бюджет. Станом на 1 грудня УКС використав лише 33,2% від запланованого на період з січня по листопад, витративши лише 84,7 мільйони гривень з 304 мільйонів, які передбачені бюджетом на цей рік. У цей час касові видатки інших підрозділів мерії Миколаєва коливаються в межах від 70 до 95% від плану на цей період.

У вівторок, 2 грудня, цей документ мала розглянути планово-бюджетна комісія міськради, однак засідання не відбулось. Це, зокрема, сталр причиною переносу на наступний тиждень сесії міської ради Миколаєва, яку планували провести 4 грудня.