 Пожежі у Миколаївській області 10 січня

  • неділя

    11 січня, 2026

  • -6.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -6.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві та області за добу сталося шість пожеж: на одній постраждав чоловік

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом 10 січня та вночі 11 січня у Миколаївській області сталися шість пожеж у житловому секторі. В одній із них загинула жінка, ще в одній надзвичайники врятували чоловіка.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві під час гасіння пожежі в квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку вогнеборці знайшли тіло 67-річної жінки. Вогонь ліквідували на площі 20 квадратних метрів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також у Миколаєві під час пожежі в іншій квартирі рятувальники врятували 46-річного чоловіка. Він отримав опіки лівої ноги, його госпіталізували до лікарні. Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів.

Ще один виклик був пов’язаний із загорянням сміття в підвалі гаража на приватній території. Вогонь ліквідували на площі 10 квадратних метрів.

Інші пожежі сталися в громадах області. У селі Зелений Яр Вознесенського району горів сарай площею 25 квадратних метрів.

У селі Секретарка Первомайського району через коротке замикання електромережі загорілася літня кухня. Пожежу площею 5 квадратних метрів загасили вогнеборці.

З тієї ж причини виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку в селі Грушівка Первомайського району. Вогонь охопив 100 квадратних метрів, пожежу ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, упродовж доби 8 грудня та вночі 9 грудня на Миколаївщині сталося чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинув чоловік.

Останні новини про: Пожежі

Рятувальники майже тисячу разів ліквідовували наслідки обстрілів на Миколаївщині у 2025 році
Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік
У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: загинула власниця
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: загинула власниця
Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік
Рятувальники майже тисячу разів ліквідовували наслідки обстрілів на Миколаївщині у 2025 році

У дворі багатоповерхівки на Миколаївщині запустили феєрверк

ОСВІТА

Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років

1 година тому

Світла не буде понад 7 годин: графіки відключення на Миколаївщині 11 січня

Головне сьогодні