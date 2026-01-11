У Миколаєві та області за добу сталося шість пожеж: на одній постраждав чоловік
Протягом 10 січня та вночі 11 січня у Миколаївській області сталися шість пожеж у житловому секторі. В одній із них загинула жінка, ще в одній надзвичайники врятували чоловіка.
Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
У Миколаєві під час гасіння пожежі в квартирі на другому поверсі двоповерхового будинку вогнеборці знайшли тіло 67-річної жінки. Вогонь ліквідували на площі 20 квадратних метрів.
Також у Миколаєві під час пожежі в іншій квартирі рятувальники врятували 46-річного чоловіка. Він отримав опіки лівої ноги, його госпіталізували до лікарні. Пожежу загасили на площі 10 квадратних метрів.
Ще один виклик був пов’язаний із загорянням сміття в підвалі гаража на приватній території. Вогонь ліквідували на площі 10 квадратних метрів.
Інші пожежі сталися в громадах області. У селі Зелений Яр Вознесенського району горів сарай площею 25 квадратних метрів.
У селі Секретарка Первомайського району через коротке замикання електромережі загорілася літня кухня. Пожежу площею 5 квадратних метрів загасили вогнеборці.
З тієї ж причини виникла пожежа в одноповерховому житловому будинку в селі Грушівка Первомайського району. Вогонь охопив 100 квадратних метрів, пожежу ліквідували рятувальники.
Нагадаємо, упродовж доби 8 грудня та вночі 9 грудня на Миколаївщині сталося чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинув чоловік.
