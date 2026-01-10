 Пожежі на Миколаївщині 9-10 січня: горів будинок, є загиблий

  • субота

    10 січня, 2026

  • 0.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • 0.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік

Рятувальники під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС МиколаївщиниРятувальники під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж доби 8 грудня та вночі 9 грудня на Миколаївщині сталося чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що подія сталася в селі Лоцкине Інгульської громади. Там горіли господарча споруда та кімната житлового будинку. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.

Також пожежі зафіксували:

  • у селі Баловне Костянтинівської громади — загорівся житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. До гасіння залучали рятувальників і місцеву пожежну охорону села Гуріївка;

  • у селі Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади — пожежу в житловому будинку ліквідували на площі 40 квадратних метрів;

  • у Миколаєві — горіли два пластикові контейнери.

Загалом до ліквідації пожеж залучили 20 рятувальників і п’ять одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, минулої доби у Миколаївській області зафіксували чотири пожежі. Одна з них виникла внаслідок аварії. На трасі поблизу села Половинки вантажівка зіткнулася з автомобілем Mazda 3.

Останні новини про: Пожежі

За 2025 рік на Миколаївщині сталися понад п’ять тисяч пожеж
Через аварію на Миколаївщині загорівся легковик: загинув водій
Рятувальники майже тисячу разів ліквідовували наслідки обстрілів на Миколаївщині у 2025 році
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Пожежі

Рятувальники майже тисячу разів ліквідовували наслідки обстрілів на Миколаївщині у 2025 році
Через аварію на Миколаївщині загорівся легковик: загинув водій
За 2025 рік на Миколаївщині сталися понад п’ять тисяч пожеж

Вони чекають своїх людей: у Миколаєві відбудеться виставка-прилаштування собак із Чорнобаївки

Росіяни атакували Херсонщину: шість людей поранені