Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік

Рятувальники під час гасіння пожежі. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж доби 8 грудня та вночі 9 грудня на Миколаївщині сталося чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинув чоловік.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що подія сталася в селі Лоцкине Інгульської громади. Там горіли господарча споруда та кімната житлового будинку. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Під час гасіння рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1966 року народження.

Також пожежі зафіксували:

у селі Баловне Костянтинівської громади — загорівся житловий будинок на площі 70 квадратних метрів. До гасіння залучали рятувальників і місцеву пожежну охорону села Гуріївка;

у селі Святомиколаївка Мішково-Погорілівської громади — пожежу в житловому будинку ліквідували на площі 40 квадратних метрів;

у Миколаєві — горіли два пластикові контейнери.

Загалом до ліквідації пожеж залучили 20 рятувальників і п’ять одиниць спеціальної техніки.

Нагадаємо, минулої доби у Миколаївській області зафіксували чотири пожежі. Одна з них виникла внаслідок аварії. На трасі поблизу села Половинки вантажівка зіткнулася з автомобілем Mazda 3.