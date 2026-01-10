У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: загинула власниця

Наслідки пожежі в квартирі Миколаєва. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 10 січня у Миколаєві загорілася квартира у двоповерховому житловому будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Після прибуття на місце рятувальники з’ясували, що в помешканні може перебувати власниця. Під час розвідки вогнеборці виявили тіло жінки 1959 року народження.

Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Гасіння ускладнювалося значною захаращеністю приміщення, що спричинило тривале тління та сильне задимлення.

До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників і 4 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, упродовж доби 8 грудня та вночі 9 грудня на Миколаївщині сталося чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинув чоловік.