 Пожежа у квартирі в Миколаєві 10 січня: загинула власниця

    10 січня, 2026

    Миколаїв

У Миколаєві сталася пожежа у квартирі: загинула власниця

Наслідки пожежі в квартирі Миколаєва. Фото: ДСНС МиколаївщиниНаслідки пожежі в квартирі Миколаєва. Фото: ДСНС Миколаївщини

Вранці 10 січня у Миколаєві загорілася квартира у двоповерховому житловому будинку.

Про це повідомили у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Після прибуття на місце рятувальники з’ясували, що в помешканні може перебувати власниця. Під час розвідки вогнеборці виявили тіло жінки 1959 року народження.

Пожежу ліквідували на площі 20 квадратних метрів. Гасіння ускладнювалося значною захаращеністю приміщення, що спричинило тривале тління та сильне задимлення.

До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників і 4 одиниці спеціальної техніки.

Нагадаємо, упродовж доби 8 грудня та вночі 9 грудня на Миколаївщині сталося чотири пожежі. Внаслідок однієї з них загинув чоловік.

новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
