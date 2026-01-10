Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Ілюстраційне фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що держава несправедливо підходить до розподілу фінансової підтримки між прифронтовими містами. За його словами, Миколаїв, на відміну від Харкова, не отримує компенсацій за неотримані податки та додаткових коштів на утримання громадського транспорту.

Про це він сказав в ефірі комунального телеканалу «МАРТ».

Мер пояснив, що в Україні діє механізм реверсної дотації, за яким частину коштів із бюджетів громад вилучають до державного бюджету для подальшого перерозподілу на користь регіонів, які цього потребують. Однак Миколаїв такої компенсації не отримує, але місто, за його словами, потребує допомоги від держави.

— Ми вважаємо, що має бути справедливо. Коли Харкову компенсують неотримані податки за землю та інші платежі, надають додаткові кошти на оплату громадського транспорту, Миколаєву в цей час не дають нічого. Тому ми хотіли б отримати допомогу від держави, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також прокоментував порівняння Миколаєва з Харковом щодо витрат на святкові заходи та міську інфраструктуру.

«Сьогодні навіть деякі миколаївці, зважаючи на стан міста, ніби забувають, що триває війна. Порушують питання дитячих майданчиків, пішохідних зон, ялинки — це якийсь сюр. Кажуть: «От у Харкові можуть витрачати, а ви — ні». Але ми не можемо, тому що в нас немає таких бюджетів», — пояснив міський голова.

Нагадаємо, безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю «Українській Правді» заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як відомо, Миколаївська міська рада звернулася до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.