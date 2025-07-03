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Мер Харкова заявив, що громадський транспорт в місті залишиться безкоштовним і після війни

Мер Харкова Ігор Терехов, фото Українська ПравдаМер Харкова Ігор Терехов, фото Українська Правда

Безкоштовний громадський транспорт у Харкові, який впровадили у травні 2022 року, планують залишити і після завершення війни. Про це в інтерв’ю Українській Правді заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Відповідаючи на питання про те, навіщо бюджет Харкова щороку витрачає близько двох мільярдів гривень на рік, фінансуючи місцевий комунальний громадський транспорт, Ігор Терехов сказав, що у місті багато переселенців, а тому перевезення мають бути безкоштовними.

— Та навіть якщо більше (ніж 2 мільярди на рік, - прим.), ми будемо продовжувати навіть після закінчення війни. У нас 206 тисяч вимушених переселенців з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей. Який для них може бути платний проїзд? Зрештою в багатьох містах країн ЄС є безкоштовний проїзд для містян. У нас весь міський транспорт у комунальній власності. У Києві та інших містах працюють приватні перевізники, у нас – ні, - сказав Ігор Терехов.

За його словами, у Харкові зараз фактично проживає 1,3 мільйона людей.

Як відомо, у Миколаєві ще в 2021 році пропонували зробити безкоштовним проїзд у комунальному електротранспорті. Тоді голова бюджетної комісії міськради Федір Панченко заявляв, що місто і так щороку виділяє з бюджету кошти на КП «Миколаївелектротранс», а від продажу квитків підприємство заробляє лише близько 10% від потреби.

У 2018 році миколаївський політик Олександр Садиков, який на той час був членом виконкому, також пропонував скасувати плату за проїзд у міському комунальному транспорті.

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