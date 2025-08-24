Харків відсвяткував День міста під зоряним небом

День міста Харкова. Фото: glavcom.ua

У суботу, 23 серпня Харків відзначив 371-шу річницю з дня заснування. Вперше з початку повномасштабного вторгнення у місті увімкнули святкову ілюмінацію у вигляді зоряного неба.

У центрі зібралися сотні людей. Містяни співали гімн України та патріотичні пісні, пишуть місцеві медіа.

День міста Харкова. Фото: @place_kharkiv День міста Харкова. Фото: @place_kharkiv День міста Харкова. Фото: @place_kharkiv

Міський голова Харкова Ігор Терехов привітав жителів зі святом і наголосив, що навіть під щоденними обстрілами ворога харків’яни зберігають силу духу та віру у перемогу.

«Ми з вами вміємо радіти простим речам і будуємо плани на майбутнє, навіть тоді, коли наше місто щодня знаходиться під ударами ворога. Разом ми чуємо сирени, живемо під вибухами, але ніколи – чужою волею. Нас єднає одне життя, одні обставини, одна надія і одна боротьба. Наш дух не зламати, бо наша любов до Харкова — безмежна, бо наша віра в Україну — непохитна», — написав Ігор Терехов.

Слід зазначити, що до Дня Харкова місто прикрасили новими інсталяціями. Вони з'явилися у центрі Харкова, зокрема на площі Конституції, біля театру опери й балету, а також саду Шевченка.

За словами речника Харківської міської ради Юрія Сидоренка, прикрасили місто коштом благодійників, пише Суспільне. Речник міськради зазначив, що жодної копійки з бюджету на прикраси й інсталяції не витратили.

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

Харків прикрасили до Дня міста. Фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко

