Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

У суботу, 14 вересня, Миколаїв відзначив свою 235-річницю з дня заснування міста. З самого ранку жителі міста приймали участь у різних інтерактивах та активностях: велопробіг, ярмарки, виставки та концерти.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Велопробіг

Другий рік поспіль для миколаївців до Дня міста організовують велопробіг. Цьогоріч у ньому взяло участь близько ста чоловік.

Велосипедисти мали стартувати о 10:30 від Обласного палацу культури, однак через повітряну тривогу офіційний старт затримався. Учасники проїхалися Центральним проспектом, вулицями Садовою, Великою Морською та Нікольською, після чого фінішували на 8-му причалі. Після фінішу учасники велопробігу могли взяти участь у лотереї.

Велопробіг до 235 річниці Миколаєва. Фото «МикВісті»

Разом з жителями міста по маршруту проїхалися міський голова Олександр Сєнкевич, начальник ОВА Віталій Кім, керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен, Почесний консул Данії Микола Капацина та інші представники місцевої влади.

— Як завжди російські покидьки, навіть, День міста нам заважають справляти. Усіх вітаю зі святом, покажемо усій Україні, що Миколаїв — це здорове місто, у якому потрібно розвивати велоінфраструктуру. Поїхали, — дав офіційний старт Олександр Сєнкевич.

Велопробіг до 235 річниці Миколаєва. Фото «МикВісті»

Виставка робіт родин загиблих військових

З 10 ранку на вулиці Соборній, між вулицями Великою Морською та Марка Кропивницького працювала благодійна виставка картин та поробок дітей загиблих миколаївських військових.

Роботи зібрані діток, дітки робили в памʼять своїх полеглих татусів. Це благодійна ярмарки, вона з робіт дуже цінна. Тут і картини, мотанки, квіти, іграшки, коробки, поліпки. Загалом десь більше 400 робіт зібрали по Миколаєву та області. Ми по територіальним громадам сповіщали, пропонували долучитися, також організовували майстеркласи, з яких тут є картини, — розповіла дружина загиблого військового Алла Голімбієвська.

Виставка робіт родин загиблих військових. Фото «МикВісті»

Усі вироби можна було придбати. Виручені кошти організатори передадуть сімʼям загиблих, які взяли участь у виставці. Також збирали на потреби військових та Алею памʼяті загиблих Героїв.

Виставка робіт родин загиблих військових. Фото «МикВісті» Виставка робіт родин загиблих військових. Фото «МикВісті»

Концерт у Каштановому сквері

О 12:30 відбулася церемонія «Прапор міста». Стяг з гербом Миколаєва під супровід військового оркестру пронесли від Соборної площі до Каштанового скверу. Після цього на миколаївців чекала концертна програма «Місто на хвилі сьогодні і завжди», в рамках якої представники міської влади привітали миколаївських параолімпійців, які привезли нагороди з Параолімпіаді у Парижі.

Концерт до Дня міста у Каштановому сквері. Фото «МикВісті»

Також під час концерту відбулася справжня церемонія одруження, молодят привітав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Весілля під час урочистостей до Дня Миколаєва. Фото «МикВісті»

Данія і День міста у Миколаєві

Також під час святкування 235-ї річниці Миколаєва, в центрі міста офіційно відкрили мурал навпроти Офісу посольства Данії на честь дружби та співпраці з Королівством. Участь у відкритті, крім миколаївських посадовців та політиків, прийняли і представники Данії, зокрема заступник глави місії Посольства Данії в Україні Енс Альсбірк та керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.

Також у Миколаєві відбулося урочисте відкриття скверу Данської солідарності. Захід об'єднав мешканців та гостей міста, а також міжнародних партнерів, які підтримують Миколаїв у відновленні та розвитку. Під час заходу було підписано меморандум між Миколаєвом, компанією «Novo Nordisk» та посольством Данії про приєднання міста до програми «Міста здорового життя», що спрямована на попередження хронічних захворювань та пропаганду здорового способу життя.

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»

Святкування Дня міста у Миколаєві. Фото «МикВісті»