В суботу, 14 вересня, в центрі Миколаєва офіційно відкрили мурал навпроти Офісу посольства Данії на честь дружби та співпраці з Королівством.

Захід приурочили до 235-річчя міста Миколаєва, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Мурал на стіні Миколаївського академічного художньо-драматичного театру намалювали миколаївські художники Дмитро та Олена Волошини. На малюнку художники зобразили видатні памʼятки Данії, наприклад, зоопарк у Копенгагені, який є одним з найстаріших у Європі, та знаменитий парк атракціонів зі старовинними гірками «Tivoli Gardens». На малюнку також є написи «Дякуємо, Даніє» та «So different but so close», що у перекладі українською означає «Такі різні, але такі близькі».

Участь у відкритті, крім миколаївських посадовців та політиків, прийняли і представники Данії, зокрема заступник глави місії Посольства Данії в Україні Енс Альсбірк та керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.

— Партнерство Данії і Миколаєва — це надовго. Це партнерство на десятиліття. Ми дуже вдячні за те, що ви нас запросили на День міста. Ми дуже раді бачити стільки людей. Наступного року буде ще більше. Кажу від усіх данців миколаївцям — велике дякую!, — звернувся до присутніх Якоб Хансен.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своїй промові підкреслили, що тісно співпрацюють разом зі своїми командами, аби місто та область ставали краще.

На відкритті муралу директор Миколаївського зоопарку Володимир Топчий звернувся до представників Королівства Данії, зазначивши, що декілька разів відвідував зобрадений на муралі Копенгагенський зоопарк. Він висловив подяку Данії за підтримку та вручив данському зоопарк орден Миколи Леонтовича, якого немає в жодного іншого зоопарку у світі.

Фоторепортаж

Відкриття муралу, присвяченого дружбі із Данією, фото: «МикВісті»

Фото: Аліса Мелік-Адамян