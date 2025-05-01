Сєнкевич хоче позбавити адміністрації районів майже усіх повноважень: будуть спілкуватися з людьми та контролювати

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич хоче урізати повноваження адміністрацій районів міста, архівне фото МикВісті

Проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає урізання повноважень адміністрацій районів, які перестануть бути головними розпорядниками коштів.

Про це «МикВісті» розказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич під час презентації розробленої ним нової структури мерії.

При цьому, як зазначив міський голова, передбачається, що реформа адміністрацій районів відбудеться на другому етапі впровадження нової структури, починаючи з 2026 року, якщо буде прийняте відповідне рішення про зміни в структурі виконавчих органів.

За словами міського голови Миколаєва, адміністрації районів втратять функції замовника робіт з прибирання вулиць, ремонту доріг у приватному секторі та ліквідації стихійних звалищ.

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— Адміністрації районів фактично перестануть бути головними розпорядниками. Це буде у наступному етапі. Коли це все «устаканиться», і наступним питанням буде те, що адміністрацїі районів будуть мати адміністративні функції, контрольні, надання адміністративних послуг. Але вони перестануть виконувати функції замовників робіт, таких як прибирання, звалища, механізоване прибирання, укладка доріг в приватному секторі тощо. Дороги будуть передані балансоутримувачу — ЕЛУ Автодоріг, воно буде займатись питаннями утримання доріг, - сказав Олександр Сєнкевич.

Щодо підпорядкування, то тепер адміністрації районів будуть у структурі першого заступника міського голови, а не у віцемера з питань житлово-комунального господарства.

— Це перший крок для того, щоб ми сьогодні з них забирали непритаманні функції. Уже фактично питання зелених зон відійшло комунального підприємства «Миколаївські парки», питання вивезення великогабаритного сміття уже відійшло двом КП, які займається вивозом сміття в місті. Залишиться питання доріг, які відійдуть балансоутримувачу. І фактично, у них залишаться тільки адміністративні функції: займатись питаннями збору інформації, комунікацією, наданням адміністративних послуг. І уже тоді як така зникне необхідність у них, як головних розпорядниках бюджетних коштів. Тому що їм потрібно буде закупати папір та організовувати якусь роботу, - сказав Олександр Сєнкевич.

Фактично, підтвердив, він, адміністрації будуть фронт-офісом Департаменту з надання адміністративних послуг.

— Їхня основна функція буде — спілкування з мешканцями і підтримання рівня сервісу. А також контрольна функція, щоб вони дивилися, що КП роблять на місцях, і сигналізували, - підсумував керівник консультативної практики Ernst & Young в Україні Костянтин Невядомський, який представляв до цього результати аудиту структури мерії та давав рекомендації до її оновлення.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що його однопартійці у «Пропозиції» депутати Олександр Береза та Ганна Ременнікова, які очолюють дві з чотирьох адміністрацій районів, проголосують «За» таке рішення. При цьому, він ще раз наголосив на тому, що зміни щодо адміністрацій хочуть реалізувати з наступного року.

Олександр Сєнкевич та Ганна Ременнікова, архівне фото NikLife

— Можна сказати, а що ж робити, коли двоє з депутатів міської ради фактично є головами двох районів? Чи проголосують вони за зміну структури? Мені здається, що проголосують, вони підтримають цю ідею. Враховуючи той факт, що до кінця цього року уже сформований бюджет і вони уже допрацюють свої плани, уже з наступного року… А можливо і вибори будуть, і уже в наступному році і вони не будуть, або може будуть депутатами, але будуть чи не будуть головами адміністрації. Знову ж таки, ми кажемо про те, що сьогодні це про систему, а не про особистості. І вони це розуміють, - сказав мер Миколаєва.

Нагадаємо, уже в травні мер Миколаєва хоче винести питання по зміні структури у «сесійну залу» — на затвердження.

Раніше повідомлялось, що проєкт нової структури виконавчих органів Миколаївської міської ради передбачає збільшення кількості заступників мера до семи. Планується створити посаду віцемера з питань цифровізації.

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.