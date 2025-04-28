Сєнкевич представив нову структуру мерії Миколаєва, але не знає, на скільки поменшає чиновників

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич представив нову структуру мерії, фото МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич представив проєкт нової структури виконавчих органів, яку розробили відповідно до рекомендації аудиту Ernst&Young. Нова структура передбачає зменшення кількості головних розпорядників, ліквідацію та укрупнення підрозділів. При цьому, у мерії поки що не можуть сказати, на скільки зменшиться штатна чисельність посадовців виконавчих органів та витрати на їх утримання.

Про це йшла мова під час публічної презентації проєкту нової структури, 22 квітня, пишуть «МикВісті».

— Система повинна не залежати від особи міського голови, заступника міського голови, начальника управління чи директора департаменту. Вона повинна бути логічною, відповідати законам логіки та найкращим практикам, бо, на жаль, не завжди ідеальні умови можна реалізувати в реальному житті. Тому, дуже добре що Ernst&Young не розглядав Миколаївську міську раду в вакуумі ідеальних умов, а постійно порівнював її з іншими міськими радами, у тому числі в кращих практиках. Є над чим працювати, і ми розпочали вже цю роботу, - сказав Олександр Сєнкевич.

Зокрема, в рамках реорганізації планується зменшити кількість рівнів управління з 9 до 5 (міський голова, заступники, керівники департаментів, управлінь, відділів), укрупнити підрозділи та встановити мінімальну кількість 7 працівників у відділі.

Проект нової структури виконавчих органів влади Миколаєва, скриншот з презентації міського голови

Діюча структура виконавчих органів мерії Миколаєва, ілюстрація з сайту міськради

Реагуючи на зауваження Ernst&Young щодо частки керівників серед загальної кількості посадовців, мер Миколаєва повідомив, що цю кількість зменшать до 20% від чисельності працівників. Зазначимо, що на сьогодні 34% від штату працівників виконавчих органів міської ради Миколаєва — це керівники. Фактична ж кількість працівників мерії Миколаєва менша приблизно на 15%, уточнили в мерії на уточнююче питання журналіста «МикВісті».

— У нас будуть ліквідовані посади заступників начальників відділу, зменшена кількість адміністративного персоналу, у першу чергу у зв’язку зі зменшенням кількості головних розпорядників бюджетних коштів. Буде впроваджено сервісно орієнтовану модель, централізовано підтримуючі функції, такі як закупівлі, бухгалтерія і так далі, впроваджено більше електронних сервісів, у тому числі ми хочемо зробити це за кошти наших іноземних партнерів. І впровадити систему показників ефективності, за якими у людей буде зростати зарплата, а не просто за те, що вони там роками працюють, - сказав Олександр Сєнкевич.

Реорганізація мерії передбачає зменшення кількості рівнів управління, скриншот з презентації міського голови

Нова структура передбачає централізацію сервісних функцій на рівні апарату виконкому, зокрема: закупівлі, бухгалтерський облік, ІТ, HR, юридичний супровід. Загалом пропонується зменшити кількість розпорядників коштів з 21 до 9.

— Велика кількість підрозділів та управлінь заходить під виконавчий комітет як розпорядника коштів. Що це нам дає? Більш гнучке управління бюджетом, зниження адміністративного навантаження на бюджет та зменшення витрат на утримання підтримуючих функцій - бухгалтерій, адмінперсоналу, закупівельників. Головне питання — оптимізація процесу закупівель. Не розпорошення, а централізація. Зменшення кількості закупівельників зменшує корупційні ризики. Якщо буде централізовано один закупівельний орган, ми зможемо за ним слідкувати, не шукати, хто де з ким щось домовляється на нижньому рівні, змінюючи якісь технічні характеристики окремих предметів закупівель, - сказав Олександр Сєнкевич.

Нова структура мерії предбачає зменшення кількості розпорядників коштів з 21 до 9, скриншот з презентації

Скільки грошей зекономить нова структура мерії Миколаєва

У мерії поки що не можуть сказати жодну конкретну суму, при цьому, Олександр Сєнкевич назвав дискусійним питання щодо економії бюджетних коштів за рахунок зміни структури виконавчих органів мерії.

Він вважає, що зарплатний фонд зі зміненням кількості працівників суттєво не зміниться.

— Зі збільшенням професійного навантаження на працівників потрібно буде і збільшувати фінансовий ресурс. Якщо ми хочемо отримати більш конкурентних працівників. Ну і звичайно, що якусь кількість грошей, 10% чи скільки, у наступному році «з’їсть» наша інфляція. Прогнозуючи бюджет наступного року, я не можу сказати, що кардинально зменшаться витрати на утримання працівників міської ради. Це як є, - сказав Олександр Сєнкевич.

При цьому, він вважає, що місто зекономить бюджетні кошти завдяки зменшенню корупції та збільшенню ефективності використання бюджетних коштів.

— Якщо ми кажемо про те, щоб порівнювати сьогоднішній бюджет з бюджетом наступного року, то ми розуміємо, що ми зменшимо корупцію і підвищимо ефективність використання бюджетних коштів, ми підвищимо додаткові фінанси, які у нас будуть для розподілу в бюджеті. Наша задача — зекономити на ефективному використанні бюджетних коштів: на закупівлях, на оптимізації послуг та на позбавленні корупційних ризиків цих закупівель, - сказав мер Миколаєва.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич та його радниця Юлія Мінчева, фото МикВісті

На скільки зменшиться кількість посадовців мерії Миколаєва

Станом на сьогодні штатна чисельність працівників виконавчих органів Миколаївської міської ради складає 1115, враховуючи зміни до структури, внесені на останній сесії міськради, що відбулась 24 квітня.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста «МикВісті» щодо того, як зміниться штатна чисельність працівників мерії після зміни структури, Олександр Сєнкевич сказав, що ця кількість зменшиться.

— Ми зменшимо кількість людей у зв’язку з тим, що у нас зменшиться кількість допоміжного персоналу: бухгалтери, адміністратори, кількість секторів. Але вже треба сьогодні зрозуміти, і я про це завжди кажу, що держава делегує все більше і більше повноважень на місцевий рівень. Ну наприклад, нещодавні зміни в законодавстві кажуть про те, що обліком військовозобов’язаних і робото з військовозобов’язаними найближчим часом буде займатися не ТЦП, а орган місцевого самоврядування. Це будемо займатися ми. Це питання уже на часі. Наприклад, найближчим часом ми відкриємо ЦНАП Заводського району, його потрібно наповнити людьми. На даний момент я конкретну кількість людей не можу сказати. Я не готувався до цього, - сказав Олександр Сєнкевич.

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Найближчим часом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич планує представити свої напрацювання депутатам міської ради, а уже в травні винести це питання у «сесійну залу» - на затвердження.

У січні 2024 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази.

Це пов'язано з тим, що Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від «військового» податку, 64% з яких залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет.

Водночас місто разом з фахівцями «Ernst & Young» працювало над реорганізацією та оптимізацією роботи органів виконавчої влади. Одним з таких прикладів — має стати обʼєднання департаменту архітектури та управління земельних ресурсів.

У листопаді 2024 року повідомлялось, що депутатам міської ради вчергове пропонують розглянути проєкт рішення, який передбачає скорочення кількісного складу виконавчого комітету. Його не підтримала профільна комісія міськради з питань законності