Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич заявляє, про необхідність 1 млрд гривень. Архівне фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що після вилучення «військового» ПДФО місту не вистачає мільярда гривень.

Про це він заявив 12 серпня в Одесі під час форуму Odesa Economic Revival Forum, пишуть «МикВісті».

За словами міського голови, наразі Миколаєву не вистачає коштів на основні видатки — виплату заробітних плат, комунальних витрат та коштів на відновлення житла.

Олександр Сєнкевич додав, що значна частина коштів, які вилучили з громад, була призначена для закупівлі снарядів і дронів, однак на сьогодні ці гроші використані менш ніж на чверть. Водночас Миколаїв продовжує допомагати військовим, закуповуючи транспортні засоби та необхідне обладнання.