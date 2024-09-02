Більше половини вилучених ПДФО не витратили на потреби ЗСУ: як використовують «військовий» податок

як використовують вилучений ПДФО. Фото для ілюстрації/Укрінформ

Менше половини коштів, вилучених з бюджетів громад для підтримки Збройних Сил України, використали для потреб військових. Зокрема, з 77,3 мільярда гривень, отриманих як ПДФО, витратили лише 32 мільярди гривень.

Про це йдеться у звіті, який Міністерство фінансів надало Асоціації міст України.

Згідно з інформацією Міністерства фінансів з січня по липень 2024 року головні розпорядники коштів використали лише 45% надходжень ПДФО. Зокрема Міністерство стратегічних промисловостей цьогоріч отримало 25 мільярдів гривень для забезпечення військових потреб. З цих коштів витратили лише 529 мільйонів гривень — всього 2% від виділеної суми.

Як використовують вилучений у громад ПДФО. Скриншот з документу Мінекономіки

За увесь 2024 рік вилучений у громад військовий податок використали на 65% з подібною динамікою: Міністерство оборони використало 100% коштів, а Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не використала жодної гривні з виділених 8,7 мільярда гривень.

Що з військовим ПДФО?

В рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через вилучення військового ПДФО бюджет міста втратив 3,4 мільярди гривень надходжень. Він додав, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. Над цим, зокрема працює компанія «Ernst & Young».

Мер раніше також висловив сподівання, що вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

До цього ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.