Миколаїв, фото: Johnnie Zigger

Через вилучення з доходів бюджету Миколаєва «військового» податку на доходи фізичних осіб Миколаїв вже втратив 739,8 мільйонів гривень та недоотримав у 2024 році 2,7 мільярдів гривень.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, через втрату коштів першочергові видатки бюджету громади скоротились на 1,2 мільярда гривень. Також Олександр Сєнкевич розповів, що нова Бюджетна декларація на 2025-2027 роки може призвести до більших втрат з бюджету.

«Що ще? Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, що подана Урядом на розгляд Верховної Ради України, призведе до 2840,0 мільйонів гривень втрат бюджету Миколаєва у 2025 році», — зазначив він.

Втрати будуть зокрема:

коштом зниження частки зарахування до бюджетів місцевого самоврядування податку на доходи фізичних осіб із 64% до 60% бюджет громади втратить близько 140,0 мільйонів гривень;

від продовження вилучення з доходів бюджету територіальних громад «військового» ПДФО очікувані втрати становитимуть 2,7 мільярди гривень на рівні 2024 року.

«Це не лише позбавить громаду можливості допомагати силам оборони та боротися з наслідками бойових дій та руйнувань, а й унеможливить фінансування нагальних потреб міста навіть в мінімальних обсягах для надання освітніх послуг, соціального обслуговування, виконання робіт з підтримки задовільного санітарного стану міста, забезпечення функціонування систем міського водо- та теплопостачання», — впевнений мер міста.

У зв’язку з цим Асоціація міста України надала свої пропозиції на захист бюджетів громад, в тому числі і Миколаївської.

На думку асоціації, необхідно на постійній основі визначити в Бюджетному кодексі України та в Законі України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» віднесення до бюджетів територіальних громад 64% ПДФО.

Також Асоціація міст України відстоює належну компенсацію втрат громад через вилучення «військового» ПДФО на рівні 2021 року, додаткову дотацію пошкодженим агресією РФ громадам, освітню субвенцію в повному обсязі, збільшення капітаційної ставки в медицині, компенсацію різниці в тарифах, субвенції на укриття, харчування, шкільні автобуси та інше.

Раніше повідомлялося, що менше половини коштів, вилучених з бюджетів громад для підтримки Збройних Сил України, використали для потреб військових. Зокрема, з 77,3 мільярда гривень, отриманих як ПДФО, витратили лише 32 мільярди гривень.

Що з військовим ПДФО?

В рамках закону «Про державний бюджет на 2024 рік» Кабінет міністрів планував спрямувати всі надходження від ПДФО військовослужбовців, 64% з яких зараз залишаються у місцевих бюджетах, у державний бюджет. В Асоціації міст України вважають, що ці кошти, найімовірніше, розчиняться в держбюджеті, як і 36% нинішнього ПДФО, яким розпоряджається Мінфін. Йдеться про 25,8 мільярда гривень цього року і 93,7 мільярда гривень наступного, уточнив раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Верховна Рада України для компенсації від втрати ПДФО з доходів військових може виділити громадам Миколаївської області дотацію в сумі у понад 517 мільйонів гривень.

А 6 жовтня 2023 року повідомлялось, що Бюджетний комітет Верховної ради переглянув рішення щодо законопроєкту про ПДФО з військових та вніс правки: з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військовий» ПДФО спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%. Одна частина у 13 мільярдів гривень йтиме Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на дрони, а другу частину, теж 13 мільярдів гривень, направлятимуть Міноборони на закупівлю артилерійських систем.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через вилучення військового ПДФО бюджет міста втратив 3,4 мільярди гривень надходжень. Він додав, що у міській раді будуть скорочувати штат працівників через зменшення бюджету міста майже у два рази. Над цим, зокрема працює компанія «Ernst & Young».

Мер раніше також висловив сподівання, що вилучений з бюджету Миколаєва військовий ПДФО направлять на виготовлення зброї, зокрема, дронів для Збройних сил України.

До цього ситуацію з можливою втратою військового ПДФО прокоментували народні депутати. Зокрема, народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов виступив з критикою в бік Міністерства фінансів та бюджетного комітету Верховної Ради України через рішення забрати з бюджету Миколаєва податку на доходи фізосіб, який сплачують військові.

Під час сесії Миколаївської міської ради він заявив, що не буде підтримувати державний бюджет 2024, якщо в нього не внесуть поправки для того, щоб залишити в прифронтових громадах податок на доходи фізичних осіб, який сплачують військовослужбовці.

Народний депутат України Максим Дирдін повідомив, що не вноситиме до державного бюджету-2024 правки по Миколаївській області. На відміну від його колеги, нардеп Олександр Пасічний розказав, що працює над внесенням правок до державного бюджету на 2024 рік, щоб збалансувати доходи міста Миколаєва дотаціями після втрати податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), який сплачують військові.

Народний депутат України Ігор Негулевський заявив, що підтримує вилучення військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з бюджетів громад, оскільки зараз пріоритет — перемога України, тому всі інші питання, включаючи повсякденні потреби громад, мають бути відкладені на другий план.