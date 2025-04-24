У Миколаєві за три місяці зібрали майже ₴1 млн штрафів за паркування

Інспектор з паркування, фото: пресслужба міськради

У Миколаєві за січень-березень 2025 року інспектори з паркування виписали штрафів на суму 1 мільйон 165 тисяч гривень.

Про це стало відомо під час засідання комісії міськради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Депутат Миколаївської міськради від партії «Пропозиція» Денис Янтар поцікавився, скільки грошей бюджет отримав від сплати штрафів за порушення правил паркування, а також скільки коштів витрачається на утримання паркувальної служби.

— Скільки грошей отримав міський бюджет від сплати штрафів за неналежне паркування? Тому що там є надходження до бюджету від штрафів в автоматичному режимі за порушення правил дорожнього руху, але там 1 мільйон 900 тисяч гривень та адміністративні штрафи і інші санкції на 3 мільйони 200 тисяч гривень. Мене цікавить саме, скільки від паркувальників надійшло штрафів до бюджету і скільки коштів споживають самі паркувальники, — запитав депутат.

У відповідь директорка департаменту фінансів Віра Святелик повідомила, що за перший квартал 2025 року з 1,1 мільйона гривень до міського бюджету фактично надійшло 961 тисяча гривень.

Як відомо, 25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва. Вже в липні 2024 року у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Планувалось облаштувати близько 25 місць з платним парковкуванням. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном. У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва. Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово. Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса. З 1 травня 2025 року місце для платного паркування автомобілів у Миколаєві коштуватиме 20 гривень на годину. Йдеться про платні майданчики для паркування комунального підприємства «ТАЙМСЕТ» за наступними адресами: вул. Адміральська, між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 26 місць; вул. Велика Морська, між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 12 місць; вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна), між вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) та вул. Адміральською — 13 місць; вул. Героїв Рятувальників(вул. Лягіна), між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) — 22 місця; вул. Маріупольська, між вул. Великою Морською та вул. Спаською — 8 місць; вул. Маріупольська, між вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) та вул. Адміральською — 8 місць; вул. Маріупольська, між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) — 9 місць; вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська), між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 13 місць; вул. Соборна, ріг вул. Адміральської — 20 місць; вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) — 40 місць; вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Маріупольською — 20 місць.

Зокрема, у центрі Миколаєва не введуть платне паркування на кількох вулицях, зокрема на Спаській, Захисників міста, Набережній, а також на парковці біля будівлі міської ради.