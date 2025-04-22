У центрі Миколаєва не розширюватимуть зони платного паркування: які вулиці залишаться безкоштовними

У центрі Миколаєва не буде платного паркування: рішення по Спаській, Захисників Миколаєва, Набережній і біля мерії

У центрі Миколаєва не введуть платне паркування на кількох вулицях, зокрема на Спаській, Захисників міста, Набережній, а також на парковці біля будівлі міської ради.

Про це йшлося під час засідання бюджетної комісії Миколаївської міськради, 22 квітня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник міського голови Юрій Андрієнко, наразі в цьому немає потреби. За його словами, паркувальні місця на цих вулицях переважно займають працівники обласних установ, які приїжджають на роботу зранку і залишають її лише ввечері.

— Там немає великого потоку туристів чи пересічних водіїв, які б активно користувалися цими місцями, — зазначив Юрій Андрієнко.

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Таку позицію розкритикували деякі депутати. Зокрема, Андрій Янтар з партії «Пропозиція» вважає несправедливим, що одні працівники мають платити за паркування, а інші — ні. Він також порушив питання безпеки на платних парковках, порядку їх функціонування та відсутності чіткого положення.

— Якщо працівники квіткового ринку на Спаській повинні будуть платити за паркування, то чому працівники прокуратури — ні? Або, скажімо, «Нібулон» — там велика кількість працівників, а парковка маленька. Це вибірковий підхід. Та й машин там багато. Крім того, незрозуміло, які гарантії отримає водій, якщо платить за місце, але машину пошкодять. Чи є положення, яке це регулює? — запитав депутат Андрій Янтар.

Голова бюджетної комісії, депутат від партії «Пропозиція» Федір Панченко зауважив, що якщо в центрі залишаться окремі безкоштовні зони, то туди масово переміститься транспорт з платних ділянок. У результаті можуть виникнути затори, і навіть самі установи, чиї працівники не будуть платити, почнуть скаржитися.

— Якщо біля прокуратури залишиться безкоштовна парковка, всі почнуть залишати машини там. І працівники ринку, і ті, хто не хоче платити. У підсумку будуть скарги від самих установ, і доведеться обмежувати паркування ще більше, — сказав він.

У ході дискусії також пролунало запитання, чи залишиться безкоштовною парковка біля будівлі міської ради, а також по вулиці Набережній. Андрієнко підтвердив: ці місця не включені до переліку зон платного паркування.

— Так, біля мерії та на Набережній — без змін. Там залишаються безкоштовні паркувальні зони, — сказав Юрій Андрієнко.

Депутат Андрій Янтар додав, що рішення щодо платного паркування має сенс лише тоді, коли вона впорядковує трафік, а не просто створює «копійчані доходи», паралельно провокуючи затори на сусідніх вулицях.

— Там просто не буде місць. І на сусідніх вулицях теж — водії просто переїдуть з платних парковок і запаркуються деінде, створюючи затори. Треба реально порахувати економічну ефективність цієї ідеї з платним паркуванням. Наскільки вона взагалі доцільна? Можливо, її варто й скасувати. Я завжди був за впорядкування паркування в місті, але якщо мова йде про якісь копійчані доходи, то навіщо тоді вся ця історія (прим.), – сказав Андрій Янтар.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування. Вже 10 липня 2024 року у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.

З 1 травня місце для платного паркування автомобілів у Миколаєві коштуватиме 20 гривень на годину.

Йдеться про платні майданчики для паркування комунального підприємства «ТАЙМСЕТ» за наступними адресами: