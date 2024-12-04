У Миколаєві затвердили місця для платного паркування, але невідомо, коли вони запрацюють

Виконком погодив платні парковки для центу Миколаєва. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві затвердили місця для платного паркування для центру міста.

Відповідне рішення погодили у середу, 4 грудня, на засіданні виконавчого комітету, пишуть «МикВісті».

Секретар міської ради Дмитро Фалько зазначив, що засідання виконавчого комітету відбулось в телефонному режиму. Серед інших питань, що розглядались, було затвердження нового маршруту тролейбуса до мікрорайону Кульбакине.

— В телефонному режимі відбувся виконком, в порядку денному було декілька питань, зокрема, визначення паркувальних майданчиків по місту, а також затвердження маршруту тролейбусу до мікрорайону Кульбакине. Також було декілька інших питань стосовно харчування наших школярів та допомоги нашим збройним силам та іншим частинам, що находяться в місті, — розповів Дмитро Фалько.

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Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса в коментарі «МикВісті» уточнив, що наразі затвердили лише локації для майбутніх паркувальних майданчиків.

— Ми поки визначили місця для платного паркування. У подальшому плануємо розробити спеціальний додаток для користувачів. Щодо прибутків від цих паркомісць, це питання наразі вивчає відділ цін», — зазначив Олег Кукса.

Перелік майданчиків для платного паркування:

вул. Адміральська, між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 26 місць вул. Велика Морська, між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 12 місць вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна), між вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) та вул. Адміральською — 13 місць, вул. Героїв Рятувальників(вул. Лягіна), між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) – 22 місця вул. Маріупольська, між вул. Великою Морською та вул. Спаською — 8 місць вул. Маріупольська, між вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) та вул. Адміральською — 8 місць вул. Маріупольська, між вул. Спаською та вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська) — 9 місць вул. Вадима Благовісного (вул. Нікольська), між вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) та вул. Соборною — 13 місць вул. Соборна, ріг вул. Адміральської — 20 місць вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Героїв Рятувальників (вул. Лягіна) — 40 місць вул. Спаська, між вул. Соборною та вул. Маріупольською — 20 місць

Директорка Департаменту економіки Тетяна Шуліченко повідомила, що комунальне підприємство «ТАЙМСЕТ», яке обслуговуватиме платні парковки, повинно розрахувати тарифи відповідно до методики, після чого відділ цін перевірить їх і затвердить відповідними рішеннями.

— Комунальне підприємство повинно розрахувати згідно з методикою тарифи на платне паркування, відділ цін їх перевірить і іншим рішенням буде затверджено ціни і збір за паркування, — розповіла вона.

Забезпечити після прийняття рішень про затвердження вартості тарифу на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів.

Як з платними парковками в інших містах України?

У Києві платні парковки з’явились у центральних районах, зокрема в історичному центрі, навколо головних торгових і бізнесових вулиць.

Як працюють: Платні парковки з позначеними паркомісцями. У Києві встановлено автоматичні термінали для оплати, де водії можуть заплатити за парковку безпосередньо на місці. Крім того, доступні мобільні додатки для оплати, такі як «Kiev Parking», через які можна оплатити паркування безконтактно. Вартість залежить від зони і часу доби: у центрі ціна може сягати 50 грн за годину, на околицях — близько 10-20 грн.

У Львові платні парковки введені в центральних районах міста, де важко знайти місце для паркування через високу щільність автомобільного руху.

Як працюють: Водії можуть сплатити через паркувальні автоматичні термінали або через мобільні додатки, зокрема «Lviv Parking». Оплата здійснюється за годину або по тарифу «день/ніч», де вартість може коливатися від 10 до 30 грн за годину залежно від місця. Можна також оплатити за допомогою смс-повідомлення, відправивши номер паркомісця на певний номер.

Одеса використовує комбіновану систему для організації паркування в центральних районах міста. Паркомісця позначені дорожніми знаками, і система оплати є гнучкою.

Як працюють: Окрім традиційних паркувальних терміналів, Одеса активно використовує мобільні додатки для оплати паркування, зокрема «Parking.od.ua». Також в Одесі є зона безкоштовного паркування для інвалідів і спеціальні місця для таксі. Тарифи варіюються в залежності від зони, і вартість може становити 20-50 грн за годину.

У Харкові система платних парковок охоплює не тільки центральні вулиці, але й район навколо основних станцій метро.

Як працюють: Водії можуть скористатися терміналами для оплати паркування або мобільним додатком «Park City». Система оплати дозволяє обирати між оплатою за годину або за тарифом на день, вартість починається від 10 грн за годину.

Що з паркування у Миколаєві?

Ще до повномасштабного вторгнення, навесні 2021 року, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив опрацювати питання облаштування платних парковок у місті. Пізніше стало відомо, що Управлінню транспорту міської ради хочуть доручити займатися організацією парковок і дотриманням правил паркування.

Згодом мер Миколаєва повідомив, що у місті облаштують платні парковки — їх буде близько 25. Для підготовки парковок Миколаїв бере досвід інших українських міст, каже мер: там не будуть встановлювати паркомати, а розрахуватись можна буде навіть телефоном.

У грудні 2023 року депутатам запропонували затвердити правила платного паркування транспорту на території Миколаєва .Розміщення платних майданчиків для паркування узгоджуватиметься з Національною поліцією. Такі майданчики будуть виокремлювати розміткою синього або блакитного кольору, а на їх території встановлюватимуть дорожні знаки, платіжні пристрої, а також в'їзні та виїзні термінали. На території знаходитиметься охорона, табло з інформацією про кількість вільних місць та здійснюватиметься цілодобова відеофіксація. Водночас послуга «мобільне паркування» має бути доступна для водіїв цілодобово.

Водночас миколаївським водіям заборонили паркувати транспортні засоби поза спеціально облаштованих «кишень» на вулиці Нікольській. Причиною такого рішення стало хаотичне паркування, зокрема, на проїзній частині дороги, на даній вулиці, розповів заступник начальника управління транспорту мерії Олег Кукса.

25 січня 2024 року Депутати Миколаївської міської ради затвердили правила паркування транспорту на території Миколаєва.

У червні 2024 року Управління транспорту Миколаївської міської ради оголосило набір на вакансію інспектора з паркування. Вже 10 липня 2024 року у Миколаєві почали працювати інспектори відділу безпеки дорожнього руху та паркування управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міськради — у перший день роботи інспекторами було накладено 23 штрафи за неправильну стоянку, зупинку та паркування.

Станом на вересень 2024 року за понад два місяці роботи інспекторів у Миколаєві до міського бюджету надійшло близько 200 тисяч гривень штрафів за порушення правил паркування.