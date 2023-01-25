На сессии городского совета будет рассмотрен вопрос о расширении полномочий управления транспорта. Ему хотят поручить заниматься организацией парковок и соблюдением правил парковки.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по бюджету Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Заместитель городского головы Юрий Андриенко отметил, что такая практика есть во многих областных центрах.

— Выносится предложение о добавлении в полномочия управления транспорта Николаевского городского совета в части возможности организации и осуществления работы по соблюдению правил парковки в Николаеве. Эти проекты уже организованы во многих областных центрах нашего государства. Мы видим, что у нас немного беспорядок, особенно в центре, – отметил он.

Отвечая на вопросы депутатов, заммэра сказал, что в Николаеве пока не планируют создавать отдельное коммунальное учреждение, инспекторы будут работать в составе управления транспорта.

Также управлению транспорта хотят поручить управление процессами создания схем организации дорожного движения.

Члены бюджетной комиссии поддержали вынесение этого вопроса на сессию.

Напомним, еще до полномасштабного вторжения весной 2021 года мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проработать вопрос обустройства платных парковок в городе.