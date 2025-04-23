З 15 червня харчування в дитсадках Миколаєва та спецшколі подорожчає на чверть

У Миколаєві з 15 червня подорожчає харчування у дитсадках і спецшколі. Фото: Миколаївська міська рада

Виконавчий комітет Миколаївської міськради ухвалив рішення про підвищення вартості харчування у дитсадках та спеціальній школі для дітей з порушеннями зору.

Відповідне рішення було прийнято у середу, 23 квітня, на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті».

Підвищення набуде чинності з 15 червня. У порівнянні з попередніми тарифами, які почали діяти з початку 2025 року, вартість зросте на 25%.

Для дитячих садків, де забезпечується триразове харчування:

Діти до 4 років — 141,50 гривень (було 113,20 гривень)

Діти 4–6(7) років — 174,40 гривень (було 139,40 гривень)

У спеціальних школах для дітей з порушеннями зору:

Діти до 4 років — 141,50 гривень (було 113,20 гривень)

Діти 4–6(7) років — 174,40 гривень (було 139,40 гривень)

Учні 6–11 років — 170,60 гривень (без змін)

Учні 11–14 років — 197,90 гривень (без змін)

Учні 14–18 років — 218,70 гривень (без змін)

Також із 15 червня батьківська плата за організацію харчування у дитсадках, які працюють очно, становитиме 56% від загальної вартості харчування на день.

За словами начальниці управління освіти міста Ганни Личко, перегляд цін пов’язаний із подорожчанням продуктів і необхідністю виконання натуральних норм харчування:

— Зараз забезпечення харчування становить лише 80% від встановленої норми. Щоб досягти 100%, як цього вимагає постанова Кабміну №305, необхідно збільшити фінансування. Тому й пропонується підвищити вартість харчування в дитсадках. Щодо шкіл — відповідне рішення ухвалюватиметься пізніше, – сказала Ганна Личко.