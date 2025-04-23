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З 15 червня харчування в дитсадках Миколаєва та спецшколі подорожчає на чверть

У Миколаєві з 15 червня подорожчає харчування у дитсадках і спецшколі. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві з 15 червня подорожчає харчування у дитсадках і спецшколі. Фото: Миколаївська міська рада

Виконавчий комітет Миколаївської міськради ухвалив рішення про підвищення вартості харчування у дитсадках та спеціальній школі для дітей з порушеннями зору. 

Відповідне рішення було прийнято у середу, 23 квітня, на засіданні виконкому, пишуть «МикВісті».

Підвищення набуде чинності з 15 червня. У порівнянні з попередніми тарифами, які почали діяти з початку 2025 року, вартість зросте на 25%.

Для дитячих садків, де забезпечується триразове харчування:

  • Діти до 4 років — 141,50 гривень (було 113,20 гривень)

  • Діти 4–6(7) років — 174,40 гривень (було 139,40 гривень)

У спеціальних школах для дітей з порушеннями зору:

  • Діти до 4 років — 141,50 гривень (було 113,20 гривень)

  • Діти 4–6(7) років — 174,40 гривень (було 139,40 гривень)

  • Учні 6–11 років — 170,60 гривень (без змін)

  • Учні 11–14 років — 197,90 гривень (без змін)

  • Учні 14–18 років — 218,70 гривень (без змін)

Також із 15 червня батьківська плата за організацію харчування у дитсадках, які працюють очно, становитиме 56% від загальної вартості харчування на день.

За словами начальниці управління освіти міста Ганни Личко, перегляд цін пов’язаний із подорожчанням продуктів і необхідністю виконання натуральних норм харчування:

— Зараз забезпечення харчування становить лише 80% від встановленої норми. Щоб досягти 100%, як цього вимагає постанова Кабміну №305, необхідно збільшити фінансування. Тому й пропонується підвищити вартість харчування в дитсадках. Щодо шкіл — відповідне рішення ухвалюватиметься пізніше, – сказала Ганна Личко.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

  • Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.
  • Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.
  • Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.
  • Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Днями Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10 за 11,5 мільйонів гривень.

А на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 мільйонів.

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