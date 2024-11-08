Ремонт харчоблока у Вознесенському ліцеї №10 коштуватиме ₴11,5 млн: шукають підрядника

На ремонт харчоблока в Вознесенському ліцеї планують витратити ₴11,5 млн. Фото з Pixabay

Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10 за 11,5 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що у вересні з міського бюджету Вознесенська направили на ремонт харчоблока 2 мільйони 229 тисяч 672 гривні. Крім того, з державного бюджету передбачено на ремонт у цьому закладі 8 мільйонів 384 тисячі 200 гривень. Загальна сума ремонту мала скласти 10 мільйонів 613 тисяч 872 гривні.

Проєкт з ремонту харчоблока також опублікований у системі DREAM. Зазначається, що в харчоблоку Вознесенського ліцею №10 готують їжу ще для одного закладу, де така можливість відсутня, тому було обрано для модернізації харчоблока модель «Опорна кухня»

Скриншот з системи DREAM.

«Це модель, за якої в закладі освіти наявний власний харчоблок, де відбувається приготування та видача готових страв, а також забезпечується харчуванням базового закладу та філій, в яких приготування страв є економічно не обгрунтованим та може реалізовуватись двома шляхами так само, як і в базовій моделі кухні», — йдеться у описі до проєкту.

Загальний бюджет проєкту вказаний — 10,8 мільйона гривень. За ці кошти планується провести капітальний ремонт приміщення харчоблока. Зокрема проведуть заміну електромережі, системи вентиляції та каналізації. Також у приміщені встановлять сучасне обладнання для харчоблока, яке буде більш енергоефективним та багатофункціональним.

7 листопада Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради опублікувало тендер. Однак сума ремонту зросла до 11 мільйонів 559 тисяч 320 гривень. Всі роботи мають бути виконані до 31 грудня цього року.

Наразі учасники подають свої пропозиції. Обиратимуть переможця на аукціоні 22 листопада.

Скриншот тендеру на ProZorro

Нагадаємо, що Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника, який відремонтує харчоблок у гімназії №52. Ціна закупівлі зросла на 1,2 мільйона гривень.

Також повідомлялося, що на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн