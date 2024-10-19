У Миколаєві оголосили повторний тендер на ремонт харчоблоку гімназії №52: вартість зросла на ₴1,2 млн

Проект харчоблоку в гімназії №42. Ілюстріція з платформи Dream

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника, який відремонтує харчоблок у гімназії №52. Ціна закупівлі зросла на 1,2 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що перший тендер оголосили 11 вересня. Вартість ремонту складала 22 мільйони 107 тисяч 450 гривень. Проте 12 вересня торги відмінили. У протоколі вказали причину: «неможливість усунути порушення, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель».

Скриншот документації з ProZorro Скриншот документації з ProZorro

Новий тендер оголосили 18 жовтня. Його ціна зросла на 1,2 мільйона гривень. За 23 мільйони 369 тисяч 653 гривні підрядник має виконати ремонт у приміщенні харчоблока, а також облаштувати систему опалення, протипожежну систему, вентиляцію, блискавкозахист. Також він має обладнати каналізаційну систему, покласти асфальтобетонне покриття внутрішнього двору та провести озеленення газонів. Всі роботи мають виконати до 31 січня 2025 року.

Скриншот документації з ProZorro

Наразі учасники тендеру подають свої пропозиції, аукціон стартує 4 листопада.

Нагадаємо, згідно з даними на платформі «Dream.Проєкти», крім гімназії №52, ремонт планують провести ще і в гімназії №46. Загалом ремонт харчоблоків необхідний для покращення технологічних процесів у приготування страв та підвищення якості та безпеки харчування.

Також зазначалося, що частину вартості ремонтів у харчоблоках покриває субвенція з державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них: