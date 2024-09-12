Проект харчоблоку в гімназії №46. Ілюстрація з платформи Dream

Управління капітального будівництва Миколаївської міськради оголосило тендери на капітальний ремонт харчоблоків в гімназії №46 та 52 загальною вартістю 44,6 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно з даними, опублікованими на платформі «Dream.Проекти» ремонт харчоблоків необхідний для покращення технологічних процесів у приготування страв та підвищення якості та безпеки харчування.

«Харчоблоки дозволяють готувати збалансовані страви, які відповідають дієтологічним нормам та сприяють здоровому росту та розвитку дітей. Харчоблоки повинні відповідати вимогам гігієни та безпеки. Це включає належне обладнання, правильне зберігання продуктів та дотримання температурного режиму готових страв», — йдеться в паспорті проектів.

Загальна вартість проектів, згідно з даними платформи «Dream» — 97,4 мільйона гривень, з них 48,5 мільйонів на харчоблок в гімназії №52 та 48,9 мільйонів — в гімназії №46. Однак наразі кошти є лише на 50% робіт.

Скриншот з платформи Dream

Згідно з тендерами, опублікованими на сайті ProZorro, по обох харчоблоках планують виконати лише загальнобудівні роботи, провести у приміщення вентиляцію, електроенергію, водопровід, каналізацію та пожежну сигналізацію. Облаштування харчоблоків необхідною технікою для приготування їжі та меблями тендерами не передбачене.

Проект харчоблоку в гімназії №52. Ілюстріція з платформи Dream Проект харчоблоку в гімназії №52. Ілюстріція з платформи Dream Проект харчоблоку в гімназії №52. Ілюстріція з платформи Dream

Так, вартість капітального ремонту харчоблоку в гімназії №52, згідно з тендером, складає 22,1 мільйона гривень, тоді як на харчоблок в гімназії №46 планують витратити 22,5 мільйона гривень. Завершити ремонт переможці тендерів мають до 31 січня 2025 року.

Проект харчоблоку в гімназії №46. Ілюстріція з платформи Dream Проект харчоблоку в гімназії №46. Ілюстріція з платформи Dream Проект харчоблоку в гімназії №46. Ілюстріція з платформи Dream

Згідно з даними, що опубліковані на платформі Dream, частину вартості ремонтів у харчоблоках покриває субвенція з державного бюджету.

«Україна реформує систему шкільного харчування, і для цього передбачено субвенцію на модернізацію харчоблоків у школах. Це допоможе покращити умови приготування їжі та забезпечити якість харчування», — йдеться у паспортах проектів.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них: