Кабмін виділив майже ₴80 млн на модернізацію шкільних їдалень у Миколаєві

Приміщення їдальні у 36 школі в Миколаєві архівне фото пресслужби міської ради

Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання.

Дана інформація опублікована на сайті державної цифрової екосистеми управління відновленням DREAM, пишуть «МикВісті».

Загалом у державному бюджеті-2024 передбачено 1,5 мільярда гривень на відновлення та модернізацію їдалень у закладах загальної середньої освіти. Серед Миколаївських шкіл кошти отримають:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Загалом коштом державної субвенції в регіонах оновлять 159 їдалень. Заклади зможуть придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки. Своєю чергою, Миколаївська область загалом отримає 132 мільйони гривень на оновлення їдалень.

Раніше повідомлялось, що Уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.