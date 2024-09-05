Ремонт у Вознесенському ліцеї №10 коштуватиме ₴10,6 млн
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- Альона Коханчук
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14:45, 05 вересня, 2024
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У Вознесенську внесуть зміни до програми розвитку освіти, щоб виділити додаткові кошти на ремонт в ліцеї №10.
Відповідні проєкти рішень розміщено на сайті Вознесенської міської ради, пишуть «МикВісті».
Йдеться про капітальний ремонт приміщення харчоблоку та обідньої зали Вознесенського ліцею №10. Вказується, що на роботи з міського бюджету необхідно додатково передбачити 124, тисячі 672 гривні. Таким чином сума виділених коштів становитиме 2 мільйони 124 тисячі 672 гривні. Крім того, з державного бюджету передбачено на ремонт у цьому закладі 8 мільйонів 384 тисячі гривень.
Також зміни до програми розвитку освіти передбачають виділення 105 тисяч гривень на капітальний ремонт системи гарячого водопостачання з влаштуванням автономних джерел (сонячних вакуумних колекторів) у садочку №10 «Ластівка».
Документ розглянуть на засіданні сесії міської ради.
Нагадаємо, що у Вознесенську два заклади загальної середньої освіти збираються реорганізувати у гімназії. Ці питання планують ухвалити 21 червня на сесії міської ради.
Також повідомлялося, що у Богданівському ліцеї з гімназією та початковою школою Вознесенського району Миколаївської області планують побудувати протирадіаційне укриття. Очікувана вартість робіт — 47,3 мільйони гривень.
Нагадаємо, з державного бюджету планують виділити 185,2 мільйонів гривень на облаштування укриттів у освітніх закладах Миколаївської області.
Загалом у місті Вознесенськ у Миколаївській області хочуть почати розробку Стратегії розвитку територіальної громади до 2027 року.