Зміни до бюджету, автошкола для ветеранів з інвалідністю та сонячні панелі: що обговорили депутати Вознесенська на сесії міськради

17 квітня Вознесенська міська рада провела 93-ю сесію. Депутати внесли зміни до бюджету, обговорили навчання в автошколі для ветеранів з інвалідністю, погодили ваучер військовим на житло. Прозвучало і те, що тарифи можуть вирости, адже їх не можна вже стримувати.

Які рішення викликали найбільші обговорення під час засідання, розповідають «МикВісті».

На засіданні було 20 депутатів з 34.

Реклама

Фінансування бізнес-проєктів

Депутати дали дозвіл меру укласти угоду з громадською організацією «Сівік юа», яка має намір фінансувати бізнес-проєкти. Для реалізації проєкту «Social Impact Bonds» («Зобов'язання соціального впливу» — прим.) планують виділити мають 5 мільйонів гривень.

— Проєкт передбачає співпрацю у рамках підтримки бізнесів з соціальними аспектами. Тобто ми визначаємо для себе індикатори, і на 5 мільйонів гривень громадська організація «Сівік юа» планує профінансувати такі бізнес-проєкти з умовою, що міська рада через рік за досягнені результати проведе таке саме співфінансування. Питання не передбачає фінансування на даний момент, — зазначила доповідачка.

Центр реабілітації ветеранів

Депутати затвердили зміни до Комплексної програми підтримки ветеранів війни. Обговорень це не вик

Новий ветеранський центр підтримки у Вознесенську. Фото: Вознесенська міська рада

ликало, але начальниця відділу у справах ветеранів та їхніх сімей Лариса Торжинська зазначила, що питання було у депутата Вадима Домбровського щодо розташування центру реабілітації військових на базі старостату Новогригорівки чи у іншому приміщенні.

— Я йому розказала, що у нас уже зроблений ремонт, що там найменші затрати фінансові. Що тільки обладнання через міжнародний грант ми можемо поставити. А інші приміщення, які ми розглядали, по місту Вознесенську, використані вже, — зазначила Лариса Торжинська.

Депутат Вадим Домбровський уточнив, що чи доцільно логістично розміщувати центр у Новогригорівці.

— Чи буде доцільно перенести проблему з міста, де є і лікарні, і поліція, і всі інші, до Новогригорівки — край географії, де будинок культури, сільрада та дитячий майданчик… Ми цю проблему вирішимо, чи ми просто її перекидаємо? — зазначив депутат.

Мер Вознесенська Євгеній Величко зазначив, що більшість приміщень зайнята або зарезервована під різні проєкти.

— Ті вільні приміщення, які у нас зараз є, під Caritas (гуманітарна організація — прим.) відпрацьовуються. У них призначення має бути для переселенців. Тобто всі вільні місця ми в принципі зайняли. І як тільки у нас з'являється якесь нове, у нас уже є ідея, чим його зайняти. І так само вони просто не використовуються ті приміщення, погодьтеся. І навіть другий поверх дитячого садочку в Новоригорівці взагалі не використовується. А він пречудовий, — відповів депутату міський голова Євгеній Величко.

Навчання в автошколі для ветеранів з інвалідністю

Обговорення викликало і питання навчання ветеранів з інвалідністю в автошколі. Депутат Вадим Домбровський запропонував внести деякі категорії інвалідності до програми як співпрацю з автошколою. Мова йде про те, щоб захисники з 1 та 2 групою інвалідності могли навчатися у Вознесенську в автошколі на спеціальному транспорті.

— Ми просимо також включити у програму як співпрацю з автошколою, щоб додали категорію людям з інвалідністю 1 та 2 групу. Це проблема. Вони мають право отримати безкоштовно транспорт, але щоб стати у чергу, треба мати категорію. Ми можемо направляти їх (військових — прим.) на цю програму, але не можемо дати їм категорію. І тут спецкатегорії ніхто не дає. Тільки якщо ми самі, будемо ініціаторами, бо у нас близько 20% хлопців повернуться з інвалідністю цієї групи і обмежити їх в їхніх правах важко, — зазначив депутат.

Сесія Вознесенської міськради. Скриншот з трансляції

Начальниця управління соцзахисту Ірина Шишляннікова зазначила, що питання у тому, що у автошколи має бути ліцензія на навчання людей на спеціально пристосованих автомобілях. І у першу чергу має бути таке авто для навчання. Такі послуги надають тільки у Львові.

— Наразі зараз у нас за кошти державної субвенцій по постанові Кабміну приходять навчання різні категорії: 21 людина, яка підпадає відповідно до цієї категорії пройти навчання на водія категорії Б. Якщо це будуть люди з інвалідністю 1, 2 групи війни, то наразі ця автошкола не має ліцензії щодо проходження такого навчання: треба пройти ліцензію, щоб у них був дозвіл давати водійські посвідчення на машину із ручним керуванням. У них цього нема. І в Україні, поки я знаю, у Львові тільки є, — пояснила начальниця управління соцзахисту.

Депутат Вадим Домбровський запропонував, щоб Вознесенськ став першим в області у цьому питанні з автошколою.

— Ми повинні бути перші в області. Миколаїв не візьме, там прифронтова, вони по категорії не пройдуть. Якщо ми будемо перші, то ми введемо ту програму і будемо навчати зі всієї області. У нас є приміщення, ми потім зможемо їх приймати і наша громада надасть таку ну послугу, і це буде результат, — запропонував Вадим Домбровський.

Також на сесії запропонували дізнатися в автошколі, скільки коштуватиме отримати ліцензію. Та виникло питання, чи буде запит на навчання від ветеранів. Вадим Домбровський вважав, що ветерани соромляться дізнаватися про такі послуги. А групи, на думку депутата, наберуться на кілька років, адже кількість ветеранів з інвалідністю росте.

У цілому на сесії запропонували також озвучувати потребу у навчальному автотранспорті для ветеранів з інвалідністю партнерам.

Ваучер ветеранам

Депутати погодили виділення двом військовим — чоловіку та жінці — ваучерів для вирішення житлового питання.

— Це компенсація, ваучер на суму 2 мільйони гривень. Наразі в нашій громаді уже 20 отримали ваучер. Процедуру пройшли. Тобто це учасники бойових дій, які на території, яка непідконтрольна Україні, мали житлові будинки, власність свою або на території, де ведуться бойові дії, перебували на обліку на житло, — пояснила Ірина Шишляннікова.

Насосна станція

Вознесенська міська рада погодила замовника будівництва насосної станції водопостачання по вул. Визволення та реконструкції мережі водопостачання по вул. Свободи на ділянці від вул. Болгарська до вул. Слов'янська у Вознесенську. Замовляти роботи буде управління ЖКГ та капітального будівництва Вознесенської міськради.

Заступниця начальника управління ЖКГ Ольга Логвіненко пояснила, що питання розділили на два проєкти, щоб далі було зручніше реалізовувати.

— Проєкт планується реалізувати у співпраці з Міжнародною організацією міграції. Тобто вони за власні кошти виготовляють робочий проєкт і за власні кошти будуть виконувати роботу. Цей проєкт і наступний необхідно виконати, оскільки ми всі знаємо, що в нас є проблеми з тиском і подачею води. Буде збудовано модульну насосну станцію і новий водогін, — пояснила Ольга Логвіненко.

Зміни до бюджету

Найбільше питань виникло довколо внесення змін до бюджету міста.

— Питання важке, тому що у нас на сьогодні тільки 16 військових частин просять від 200 тисяч до пів мільйона коштів. Тільки 3 маємо можливість сьогодні закрити, — сказав міський голова Євгеній Величко.

Начальниця фінансового управління Валентина Москаленко пояснила, що зміни до бюджету треба вносити, оскільки при затвердженні його на рік не могли спрогнозувати всі зміни. Зокрема, у кінці 2025 року були постанови Кабміну щодо збільшення зарплатні соціальним та педагогічним працівникам. Крім того, є збільшення енергозатрат та боргів.

— Це потягнуло наші додаткові затрати. Ми не могли прогнозувати такий ріст цін на електроенергію. Більше 50%. А складова електроенергії, як в бюджетних установах, так і в комунальних підприємствах одна з найбільших статей затрат. Тому сьогодні маємо проблему по сплаті за виставлені рахунки по електроенергії для комунальних підприємств, водопостачання і ТОВ «БОС» (Біологічні очисні споруди — прим.), рахунків наших бюджетних установ, тому що ми зараз змушені лімітними призначеннями річними з місяців червень, липень, грудень, листопад збільшувати витрати на квітень, щоб розрахуватися по виставленим рахункам, — пояснила начальниця фінуправління.

Мер Євгеній Величко зазначив, що у місті постало питання збільшення тарифів, яке поки намагаються відтягнути.

— У тарифі 60% це саме електрика. А тариф не переглядався. До речі, ми будемо навіть не коригувати тариф, а змінювати тариф. Це каже про то, що мінімальна зарплата буде враховуватися. Тобто у нас один куб води і водовідведення більше ніж на 30 грн зміниться. Приблизно на 34 грн. Це зараз ще на розгляді. Ми максимально відтягували, максимально розглядали це питання. Таких викликів дуже багато. Мені починають скидати дописи про те, що збільшили варість перевезень у Первомайську, у Миколаєві. Це вже такий дзвіночок нам, що скоро і до нас ці листи почнуть надходити. Я максимально стараюсь, щоб відтягувати це питання, але, на жаль, є такі речі, які ми не зможемо обійти ніяким чином, — сказав міський голова.

Валентина Москаленко також пояснила, що перевиконання бюджету на 1 квітня немає, вільний залишок розподілений, тому депутати мали погодити зміни у межах лімітних призначень. Додатково гроші не виділяються.

— У межах лімітних призначень, які мають головні розпорядники, а вони ще раз їх переглянули, вибираємо пріоритети. І сьогодні управління ЖКГ пропонує перерозподілити видатки з благоустрою і направити на підтримку комунального підприємства водопостачання 200 тисяч гривень і ТОВ «БОС» на оплату рахунків за електроенергію. Ми направляємо цим проєктом рішення 200 000 одному і другому підприємству, а у них кредиторська заборгованість по електроенергії, водопостачанню на 1 квітня 2,9 мільйони, по ТОВ — 700 тисяч, — зазначила начальниця фінансового управління.

Вона додала, що на звернення 3 військових частин розподіляють 800 тисяч гривень: кошти зарезервовані в бюджеті. Крім цього, отримали субвенцію з держбюджету на гаряче харчування у 1-4 класах: 868 тисяч гривень. Також Прибужанівська сільська громада передає Вознесенську 45 тисяч гривень на інклюзивно-ресурсний центр, щоб направити гроші на зубопротезування їхніх жителів.

Зміни до бюджету Вознесенська. Скриншот проєкту рішення

Втім мер Євгеній Величко вирішив уточнити щодо ситуації з водою, а саме де планують встановити сонячні електростанції.

— У нас на водопостачанні зараз стоїть станція, яка генерує. У минулому місяці 400 000 гривень згенерувала. На водовідведення, на жаль, такого щастя немає. Але ми працювали над цим питанням. На сьогоднішній день у нас є колишнього використання 1744 панелі. Виготовлений проєкт на їхнє встановлення. Це близько 12 мільйонів. Але ми запросили громадську організацію, яка буде займатися безпосередньо тією сонячною станцією, яку ми маємо встановити на лікарні. Вони будуть займатися питанням встановлення цієї станції. Ми вже провели перемовини, вже приїжджали керівники з Києва до нас. Сподіваємося, що в цьому році встановимо. Ми дуже підганяємо, тому що розуміємо, що зараз якраз пік генерації сонця. Якщо встановлювати, то встановлювати зараз, а не на зиму. Вона буде встановлюватися для водоканалу, але буде працювати для комунального підприємства «БОС», — сказав мер.

Депутатка Галина Жигайло зауважила, що для водоканалу неодноразово виділяли кошти, але є заборгованість за електрику.

— А що за ситуація була рік тому, що у водоканалі виключили світло за заборгованість? Як так могло статися? — запитала депутатка.

Євгеній Величко відповів, що заборгованість водоканалу більша, ніж виділяють з бюджету.

— Вона перевищує сьогодні по водоканалу 2,5 млн, Галино Леонідівно. А ми з вами тільки 200 тисяч виділили. Я пояснюю, чому. Якщо ми зараз не виділимо ці 200 тисяч, ми не покажемо динаміку РЕСу, що ми з вами хоч якось, але намагаємося закривати. Якщо не буде цих 200 тисяч, нас виключать, я вам гарантію даю. І у цьому році нас виключали. Просто виключали такі станції, які не відчуло місто. Це була Новогригорівка. І нас виключають час від часу, — заявив мер.

Тоді депутатка запитала, чи шукали донорів, які б могли купити накопичувачі, щоб продовжувати перекачку води, коли немає електрики. Але мер на це заявив, що з донорами працюють.

— Чим ми тут по-вашому займаємося? Чекаємо вашої поради, Леонідовно. Я прям не знав, чим займатися. Це основна наша робота, чим ми тут займаємось. Леонідовно, прийдіть, посидіть з нами і подивіться, чим ми займаємось. Будете знати, які є станції, що в нас є і де вони плануються встановлюватись. Ну точно мені ваша порада стосовно того, що треба і куди писати по грантах. Леонідовно, з усією повагою. Майте і ви повагу, — сказав міський голова.

Зупинка біля магазину: немає місця для людей

На порядку денному були і земельні питання. Зокрема, щодо надання в оренду земельної ділянки по вул. Центральній, 21 площею 21 кв.м. для обслуговування будівель торгівлі на 5 років. Проте депутат Юрій Кондратєнков зауважив, що виникає питання щодо зупинки біля магазину.

— Цей підприємець, я не проти цього затвердження проєкту, але зараз це питання розглядати не на часі. Тому що на місці зупинки побудований магазин, а місце для очікування громадського транспорту не зроблено відповідно архітектурних умов. Якась халабуда збоку з двох лавок перекрита якимись залізними, стоїть стовпчик і все. І ви зверніть увагу, коли негода, скільки людей стоїть перед магазином. І там карман, де таксисти збоку займають, ми постійно штрафуємо, щоб не займали цю автобусну зупинку. Там теж були умови архітектури виставлені, ще добавити декілька лавок, щоб було місце для очікування транспорту. Так що я пропоную депутатам утриматися від цього проєкту рішення, — сказав депутат.

На сесії запропонували у рішенні міськради зобов'язати орендаря обов'язково облаштувати місце очікування громадського транспорту відповідно до архітектурних умов. І на наступній сесії вже ухвалити рішення. Проте також прозвучала думка і владнати ситуацію з таксистами на зупинці. Рішення щодо оренди було відхилено.

