10 будинків у Миколаєві увійшли до європейського проєкту з відновлення: що їм обіцяють

Будинок на Набережній у Миколаєві, який увійшов до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві 10 багатоквартирних будинків беруть участь у європейській програмі FELICITY II. Для мешканців мають розробити проєкти енергомодернізації будівель, надалі місто має знайти фінансування робіт.

Про це йдеться у статті «МикВісті» «Ми ходили по квартирах і питали: ви згодні?». Як у Миколаєві запускають відновлення через європейський проєкт».

​​Щоб стати учасниками програми вони мали зібрати «50% плюс 1 квадратний метр» площі будинку, пояснила Оксана — ініціативна мешканка одного з будинків-учасників. Тобто отримати згоду власників квартир, загальна площа яких становить трохи більше половини всього будинку.

Загалом до європейської програми увійшло 10 будинків, повідомили «МикВісті» в Департаменті житлово-комунального господарства міста:

Генерала Алмазова, 49/1; Набережна, 27; Вокзальна, 55, 57, 59; Знаменська, 43; Курортна, 3 і 3-А; Образцова, 3; Райдужна, 55.

У переліку лише ті, які мають ІІ категорію пошкоджень — це одна з умов участі. Такі будівлі можуть бути тимчасово непридатними для проживання, але їх відновлення вважається технічно і економічно доцільним.

Загально у місті 93 будинки такого типу пошкоджень. FELICITY II перекриває майже 11% з них, повідомили в департаменті.

«Ще частина уже залучена до інших програм та проєктів: HOPE, «ВідновиДім» та інших ініціатив»,— додали там.

Будинки до участі у європейській програмі відбирали вручну, кажуть у департаменті. Спочатку місто сформувало перелік із 26 потенційних, які відповідали базовим вимогам. Далі їх оглядали представники міжнародної програми — виїжджали на місця і вже з цього списку обирали ті, що стануть пілотними.

Але факт пошкодження був не єдиною умовою. Мешканці мали самі включитися в процес — не лише зібрати підписи, але й бути готовими у перспективі створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

FELICITY II допомагає містам підготувати великі проєкти відновлення так, щоб під них дали гроші міжнародні банки. Програму підтримують Європейський інвестиційний банк і уряд Німеччини. А реалізує її німецька державна організація GIZ.

А що з відбудовою житла за HOPE?

У 2025 році стало відомо, що Миколаїв отримає 150 мільйонів гривень від Світового банку на розробку проєктно-кошторисної документації з відновлення багатоквартирних будинків у межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей «HOPE». Проєктування відбуватиметься не побудинково, а кластерами. До кожного з 21 кластеру увійшло від 2 до 5 багатоповерхових будинків, які зазнали руйнації.

Спочатку йшлося про розробку проєктів відбудови 54 будинків, але наразі їх кількість збільшують до 69.

«МикВісті» поцікавились у міської влади, чи встигнуть відбудувати житлові будинки за розробленими проєктами до того, як закінчиться термін їх дії. Там відповіли, що не впевнені, чи встигнуть відбудувати усі будинки до 2027 року. Однак мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розраховує, що після розробки проєктної документації на відновлення багатоповерхівок Світовий банк профінансує також їх відбудову.

Згодом стало відомо, що до цього переліку увійшло щонайменше чотири будинки, які вже мають розроблену проєктно-кошторисну документацію — про це йдеться у статті «МикВісті» «Проєкти відбудови 4 будинків у Миколаєві замовлять двічі: Чому це сталося і як влада уникатиме дублювання».

В Департаменті житлово-комунального господарства пояснили, що вже розроблені містом проєкти включають стабілізаційні заходи, а за проєктом «HOPE» — енергозбереження та благоустрій. «В будь-якому разі наші проєкти вони більш вузькі, ніж ті, які будуть розроблятися в рамках «HOPE», додали там.

Станом на листопад 2027 року тривали тендери на пошук проєктантів капітального ремонту багатоквартирних будинків, що увійшли до «HOPE». А розпочати відновлення 54 багатоповерхівок у межах проєкту «HOPE» планують до листопада 2027 року.