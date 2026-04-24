«Ми ходили по квартирах і питали: ви згодні?». Як у Миколаєві запускають відновлення через європейський проєкт

Будинок на Набережній у Миколаєві, який увійшов до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві мешканці самостійно «запускають» відновлення будинку після обстрілу. Це виглядає саме так: обходять квартири, збирають підписи і фактично доводять готовність свого будинку до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Без цього — жодних проєктів, модернізацій чи фінансування.

«МикВісті» з’ясовували, що обіцяє людям участь в європейському проєкті та чи зміниться життя мешканців — у витратах, умовах проживання та управлінні будинком.

Як мешканці самі «завели» себе в програму

Будинок на Набережній у самому центрі Миколаєва — один з тих, що увійшли до європейської програми.

— Цей будинок пережив вже три обстріли. Найбільш руйнівний був, коли прилетіло по Адміралтейству. Були постраждалі, серед них я. Тоді приїхало п'ять карет швидких, — згадує Оксана — ініціативна мешканка будинку.

Після ударів у будинку пошкодило дах, вибило вікна, зруйнувало балкони і двері. Але частину вже відновили за підтримки міжнародних партнерів, каже жінка.

Тепер мешканці готуються до нового етапу — енергомодернізації.

FELICITY II допомагає містам підготувати великі проєкти відновлення так, щоб під них дали гроші міжнародні банки. Програму підтримують Європейський інвестиційний банк і уряд Німеччини. А реалізує її німецька державна організація GIZ.

Щоб стати учасниками програми вони мали зібрати «50% плюс 1 квадратний метр» площі будинку, пояснила Оксана. Тобто отримати згоду власників квартир, загальна площа яких становить трохи більше половини всього будинку.

— Нам треба було пройтись по усіх квартирах і запитати: «Ви згодні?». Якщо так — люди мали поставити підпис. Далі ми питали, яка в них площа квартири. Бо у кожного по-різному: 40 квадратів, 36 квадратів, — пояснила Оксана.

Оксана — ініціативна мешканка будинку на Набережній у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Підписи збирала ініціативна група. Долучалися навіть ті, хто виїхав із міста — надсилали документи дистанційно. Фактично мешканці самі організували процес, який зазвичай потребує окремого управління.

— Ми тоді дуже мобілізувалися, — каже вона.

Як обирали будинки для участі?

За таким самим принципом підписи зібрали мешканці ще дев’яти будинків. Загалом до європейської програми увійшло 10 будинків, повідомили «МикВісті» в Департаменті житлово-комунального господарства міста.

Генерала Алмазова, 49/1; Набережна, 27; Вокзальна, 55, 57, 59; Знаменська, 43; Курортна, 3 і 3-А; Образцова, 3; Райдужна, 55.

У переліку лише ті, які мають ІІ категорію пошкоджень — це одна з умов участі. Такі будівлі можуть бути тимчасово непридатними для проживання, але їх відновлення вважається технічно і економічно доцільним.

Загально у місті 93 будинки такого типу пошкоджень. FELICITY II перекриває майже 11% з них, повідомили в департаменті.

«Ще частина уже залучена до інших програм та проєктів: HOPE, «ВідновиДім» та інших ініціатив»,— додали там.

Перший заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов під час спілкування з журналісткою. Архівне фото «МикВісті»

Будинки до участі у європейській програмі відбирали вручну, кажуть у департаменті. Спочатку місто сформувало перелік із 26 потенційних, які відповідали базовим вимогам. Далі їх оглядали представники міжнародної програми — виїжджали на місця і вже з цього списку обирали ті, що стануть пілотними.

Але факт пошкодження був не єдиною умовою. Мешканці мали самі включитися в процес — не лише зібрати підписи, але й бути готовими у перспективі створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

— Нам радять зробити ОСББ. Я і сама розумію, що після реконструкції наш будинок стане привабливішим для цього, — каже пані Оксана.

В Україні це спосіб, у який мешканці самі беруть відповідальність за свій будинок: вирішують, що ремонтувати, куди витрачати гроші і як його утримувати. Багато програм фінансування працюють саме з ОСББ, бо це вже оформлена спільнота власників, яка може подаватися на гранти, підписувати угоди й контролювати роботи. Тому для пошкоджених будинків створення такого об'єднання часто означає не лише нову модель управління, а й доступ до реальних грошей на відновлення.

Тож підсумуємо? Критерії відбору будинків: технічний стан будівлі (пошкодження ІІ категорії, можливість відновлення і модернізації); готовність мешканців брати участь у програмі: підтримати створення ОСББ і проходити всі етапи погоджень.

Що програма фінансує насправді?

Торік наприкінці грудня провели загальні збори за участі мешканців будинку на Набережній та представників Департаменту житлово-комунального господарства, повідомила нам ініціативна мешканка Оксана. Люди приходили з документами на квартири, обговорювали умови і ставили запитання.

— Це було перед самим Новим роком. Прийшли практично всі. Навіть бабусь і дідусів, які вже не дуже ходять, привозили їх онуки, — згадує мешканка.

Саме тоді мешканцям озвучили, як саме планують модернізувати будинок: повне утеплення фасаду сучасними матеріалами, встановлення індивідуального теплового пункту, роботи на даху, заміна стояків.

— А ще — усі балкони мають бути в одному стилі. Сказали якщо вистачить коштів, то і придомову територію облаштують, — поділилась пані Оксана.

Але участь будинків — це лише початок процесу. У Департаменті ЖКГ кажуть: FELICITY II фінансує виключно розробку технічної документації: проведення обстежень, виготовлення енергетичних сертифікатів та проєктно-кошторисної документації. Уся ця «паперова» робота для Миколаєва безкоштовна — гроші надає уряд Німеччини.

Першочергово пропонувалося два технічних рішення європейської програми, різниця у вартості яких суттєва: 60 мільйонів гривень та 5 мільйонів гривень, свідчать дані цифрової системи DREAM. Оскільки з двох у підсумку обрали рішення дорожче, ми запитали у департаменту, чому. Ми очікуємо відповідь близько тижня. Станом на 24 квітня Департамент житлово-комунального господарства відповіді не надав.

Але що чекає на будинки після розробки проєктів? У департаменті кажуть: їх планують відновити за підтримки Європейського інвестиційного банку.

«Механізм наразі перебуває на стадії погодження з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством фінансів України», — уточнили там.

Якщо цей варіант не спрацює — альтернативним розглядають «ВідновиДім». Це грантова програма Фонду енергоефективності, яка дає гроші лише ОСББ.

Але ще щонайменше рік триватиме розробка самих проєктів модернізації будинків — до липня 2027 року, кажуть у Департаменті ЖКГ. Цей процес вже почався.

«Відбір проєктної організації проводила команда, що реалізує проєкт у співпраці з GIZ. У якості експертів європейського рівня також залучили Німецьке енергетичне агентство DENA», — розповіли у департаменті житлово-комунального господарства Миколаєва.

Вдвічі менша комуналка? Лише як прогноз

Те, що обіцяють отримати мешканцям у перспективі — не косметичний ремонт і не «оновити фасад». Йдеться про комплексну термомодернізацію — підхід, за якого будинок починає споживати значно менше енергії і взимку «поводитися» інакше.

Старі багатоповерхівки, збудовані ще за радянських часів, втрачають тепло одразу в кількох точках: через стіни, дах і неефективну систему опалення. На вирішення цих проблем і спрямований проєкт.

Будинок на Набережній у Миколаєві, який увійшов до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Фото: «МикВісті»

Передусім — утеплення. Фасад будинку планують повністю ізолювати сучасними матеріалами, а також доопрацювати дах. Це означає, що тепло, яке раніше буквально «виходило назовні», залишатиметься всередині. У таких будинках температура тримається стабільніше: вони повільніше охолоджуються і менше залежать від перепадів погоди.

Далі — встановлення індивідуального теплового пункту (ІТП). Це система, яка автоматично регулює подачу тепла в будинок залежно від температури на вулиці. Простими словами, будинок перестає «перетоплюватися». Якщо на дворі теплішає — система зменшує подачу тепла. Якщо холодає — навпаки додає.

Окремо — внутрішня система опалення: заміна стояків та радіаторів. Це потрібно не тільки, аби зменшити втрати тепла, а й рівномірно розподіляти його. У типовому старому будинку частина квартир перегріта, інша — недоотримує тепло. Після модернізації система працює більш збалансовано.

Усі ці рішення змінюють сам принцип функціонування будинку. Якщо раніше він постійно втрачав тепло і вимагав більше енергії, то після модернізації — навпаки, починає її зберігати.

Якщо ідею вдасться реалізувати повністю — не лише розробити проєкти, але й виконати будівельні роботи — мешканці відчують зміни у платіжках.

«Зниження комунальних витрат — орієнтовно на 30-50%», — кажуть у Департаменті ЖКГ.

Для мешканців це про дуже практичні речі: стабільну температуру у квартирі, менше залежності від якості опалювального сезону і потенційно нижчі платіжки. Але остаточний ефект залежатиме не лише від самого утеплення, а й від того, наскільки якісно реалізують усі етапи — від матеріалів до налаштування системи.

Будинок на Образцова у Миколаєві, сусідній з тим, який увійшов до участі в міжнародній програмі FELICITY II. Фото: «МикВісті»

Мешканці цього будинку вже зробили свою частину роботи: обійшли квартири, зібрали підписи, погодилися на зміни і включилися в процес.

FELICITY II дає відповідь, як саме відновлювати будинки. Але не дає гарантії, коли це станеться і за які гроші.

Тому головне питання для цих людей зараз звучить просто: чи дійде справа від проєктів — до реального ремонту.

Юлія Бойченко, «МикВісті»