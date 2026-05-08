Німеччина передала Одесі сучасне офтальмологічне обладнання для дитячої лікарні

Одеса отримала обладнання для дитячої лікарні від Німеччини. Фото: Одеська ОВА

Німецьке місто Бремен передало Одеській обласній дитячій клінічній лікарні сучасне медичне обладнання.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, йдеться про сучасне офтальмологічне обладнання, яке використовуватимуть для діагностики та лікування зору у дітей.

Серед переданого — педіатричний авторефрактометр Plusoptix, дитячі пробні оправи Oculus, бінокулярна лупа Heine, електричний офтальмоскоп Beta 200 та синоптофор Clemet Clarke. Обладнання дозволить лікарям швидше виявляти проблеми із зором, точніше діагностувати порушення та підбирати лікування, зокрема для маленьких пацієнтів.

В ОВА зазначають, що міжнародна підтримка медичних закладів особливо важлива.

— У час війни підтримка медицини має особливе значення. І кожна така допомога — це реальна можливість для наших дітей отримувати якісну медичну допомогу тут, вдома, на Одещині, — зазначив він.

Раніше повідомлялось, що Одеса отримала від Румунії обладнання для медичних закладів та генератори.