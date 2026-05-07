 Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві

У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті

У виставковій залі Миколаївської організації Національної спілки художників України 5 квітня відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич, присвячену її 85-річчю.

Про це повідомляють «МикВісті».

На відкриття виставки зібралися друзі, колеги та поціновувачі творчості художниці. Під час вечора присутні згадували не лише творчий шлях Серафими Сенкевич, а й її громадську діяльність та внесок у розвиток мистецького життя Миколаєва.

Під час заходу кандидатка мистецтвознавства Наталія Сапак зачитала архівну статтю про художницю, опубліковану у газеті «Південна правда» у 1979 році. Колеги та друзі Серафими Сенкевич згадували її як талановиту мисткиню, активну громадську діячку та людину, яка об’єднувала навколо себе творче середовище.

На вечорі пам’яті також виступили миколаївські поети Леонід Ржепецький та Аркадій Суров, які прочитали вірші, присвячені художниці.

Організатором виставки став син Серафими Сенкевич — художник і скульптор Ярослав Ряснянський.

— Картини, якщо їх ніхто не бачить, сумують, хворіють і помирають. А коли їх показують — вони живуть. Поки живуть картини — живе й художник, що їх написав, — сказав він.

Переглянути виставку пам’яті Серафими Сенкевич можна з понеділка по четвер до 15:00 у виставковій залі Будинку художників на проспекті Центральному, 96.

Нагадаємо, у середу, 6 квітня, у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрилася фотовиставка Анастасії Бакунової — артистки-вокалістки Херсонського обласного академічного музично- драматичного театру імені М. Куліша.

