У Миколаєві відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич до її 85-річчя

Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті

У виставковій залі Миколаївської організації Національної спілки художників України 5 квітня відкрили виставку пам’яті художниці Серафими Сенкевич, присвячену її 85-річчю.

Про це повідомляють «МикВісті».

На відкриття виставки зібралися друзі, колеги та поціновувачі творчості художниці. Під час вечора присутні згадували не лише творчий шлях Серафими Сенкевич, а й її громадську діяльність та внесок у розвиток мистецького життя Миколаєва.

Під час заходу кандидатка мистецтвознавства Наталія Сапак зачитала архівну статтю про художницю, опубліковану у газеті «Південна правда» у 1979 році. Колеги та друзі Серафими Сенкевич згадували її як талановиту мисткиню, активну громадську діячку та людину, яка об’єднувала навколо себе творче середовище.

Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті

На вечорі пам’яті також виступили миколаївські поети Леонід Ржепецький та Аркадій Суров, які прочитали вірші, присвячені художниці.

Організатором виставки став син Серафими Сенкевич — художник і скульптор Ярослав Ряснянський.

— Картини, якщо їх ніхто не бачить, сумують, хворіють і помирають. А коли їх показують — вони живуть. Поки живуть картини — живе й художник, що їх написав, — сказав він.

Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті Виставка пам'яті Серафими Сенкевич відкрилась у Миколаєві. Фото: МикВісті

Переглянути виставку пам’яті Серафими Сенкевич можна з понеділка по четвер до 15:00 у виставковій залі Будинку художників на проспекті Центральному, 96.

Нагадаємо, у середу, 6 квітня, у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрилася фотовиставка Анастасії Бакунової — артистки-вокалістки Херсонського обласного академічного музично- драматичного театру імені М. Куліша.