Директор міського сміттєзвалища в Миколаєві заробляє на місяць майже ₴147 тис., — декларація

Андрій Вецало. Фото: Свідок.info

Директор комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало оприлюднив декларацію за 2025 рік. Згідно з документом, торік він отримав 1,7 мільйона гривень заробітної плати.

Про це свідчать дані його декларації, опублікованій у реєстрі НАЗК.

Зарплата Андрія Вецало у 2025 році склала 1 мільйон 763 тисячі 586 гривень. Для порівняння, у декларації за 2024 рік посадовець вказував 1 мільйон 418 тисяч 729 гривень зарплати. Таким чином, за рік його дохід зріс приблизно на 24,3%.

Реклама

Середньомісячна зарплата директора комунального підприємства у 2025 році становила близько 147 тисяч гривень, тоді як у 2024 році — близько 118 тисяч гривень.

Окрім основної зарплати, у декларації за 2025 рік Вецало вказав 9,8 тисячі гривень вартості путівки на оздоровлення, отриманої від профспілкової організації підприємства, а також 2,1 тисячі гривень банківського кешбеку та бонусів.

Мати посадовця Галина Вецало у 2025 році задекларувала 314,6 тисячі гривень заробітної плати в управлінні освіти Миколаївської міської ради та 107,3 тисячі гривень — пенсії.

Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» за 2025 рік

На банківських рахунках посадовець задекларував 117,1 тисячі гривень. У декларації за 2024 рік грошові активи не зазначалися.

Щодо майна, змін порівняно з попереднім роком не відбулося. Андрій Вецало, як і раніше, володіє автомобілем Hyundai Tucson 2021 року випуску, придбаним у 2021 році за 1 мільйон 142 тисячі 800 гривень. Також вказано автомобіль матері — Citroen C4 2006 року випуску, вартість автівки не вказана.

Скриншот з декларації директора комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» за 2025 рік

Також у декларації вказані дві квартири: одна площею 54,5 квадратного метра перебуває у спільній сумісній власності з матір’ю, інша площею 70,4 квадратного метра — у спільній сумісній власності дружини з іншими співвласниками. У матері посадовцю у власності є земельна ділянка у 400 м2.

Нагадаємо, що у адміністрації районів Миколаєва забрали повноваження щодо прибирання стихійних сміттєзвалищ. Тепер цим займатимуться два підрядники — КП «Миколаївкомунтранс» та КП «Обрій-ДКП».

Також нагадаємо, що депутати Миколаївської міської ради на сесії 26 березня не змогли затвердити оновлений порядок функціонування комплексу з сортування побутових відходів — для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Перед цим порядок проведення конкурсу доопрацювали з урахуванням напрацювань робочої групи. Його підтримали члени виконкому на засіданні 25 березня.

Раніше Ігор Набатов розповів «МикВісті», що дещо змінилися умови щодо термінів дії договору. Тепер він склалатиме не більше 15 років, але з можливістю після завершення продовжити його дію ще на 10 років.