У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

У «ЕЛУ Автодоріг» пояснили, чому в Миколаєві не проводять роботи з асфальтування вночі. Серед причин — комендантська година, специфіка ямкового ремонту та додаткові витрати на оплату праці.

Про це розповів директор підприємства Віталій Шевченко під час прямого ефіру, пишуть «МикВісті».

За його словами, дорожні роботи вночі ускладнює комендантська година, адже до процесу залучені не лише працівники, які працюють безпосередньо на дорозі.

— Для того, щоб люди виходили працювати на дорожню мережу, це не тільки ті робітники, які виходять саме на дороги. Є ще гараж, є ще асфальтний завод, є люди, які розігрівають, готують емульсію, бітум. Ви бачите менше половини тих людей, які у цьому процесі задіяні, — пояснив він.

Також Віталій Шевченко зазначив, що саме ямковий ремонт ефективніше виконувати вдень, коли дефекти дорожнього покриття краще видно.

— Для ямкового ремонту важливо при денному освітленні бачити нерівності, тріщини, випирання, — сказав директор підприємства.

Також він підкреслив, що нічні зміни потребують додаткових витрат, адже робота в цей час оплачується дорожче.

— Вночі робітникам потрібно платити вдвічі більше. Тому для нас це не актуально на сьогодні, — додав він.

Нагадаємо, мер міста Олександр Сєнкевич раніше заявляв, що на весь рік передбачено лише 20 мільйонів гривень на ямковий ремонт доріг. Він пояснював, що після зими на дорогах з’явилися глибокі ями через цикли замерзання-розмерзання та використання протиожеледних реагентів.