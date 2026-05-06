 На Миколаївщині у 2025 році впала врожайність більшості культур, — статистика

Соняшник, ріпак, картопля: яким був врожай на Миколаївщині у 2025 році

Сільгоспроботи на Миколаївщині. Ілюстративне фото: МикВісті

2025 рік виявився складним для аграріїв Миколаївщини — врожай майже всіх культур знизився, а збір соняшника впав більш ніж удвічі.

Про це свідчать дані обласного управління статистики, пишуть «МикВісті».

Найбільшу частку сільськогосподарського виробництва традиційно становили зернові та зернобобові культури. У 2025 році їх валовий збір склав 2,04 мільйони тонн — це на 6,8% менше, ніж роком раніше. Урожайність знижується вже третій рік поспіль — із 39,1 центнера з гектара у 2023 році до 29,1 ц/га у 2025-му.

Найвідчутніше падіння у виробництві соняшнику. Його зібрали 385 тисяч тонн — майже на 51% менше, ніж у 2024 році. Урожайність культури також різко зменшилася і становила 9,1 ц/га.

Водночас ріпак став винятком із загальної тенденції. Попри нижчу врожайність, валовий збір цієї культури зріс на 36,8% — до 271,8 тисячі тонн.

Врожай Миколаївщини 2025 року. Інфографіка: Управління статистики в Миколаївській області

Збір картоплі у регіоні склав 149,7 тисячі тонн, що на 5,3% менше, ніж торік. Водночас продуктивність дещо покращилася — до 117 ц/га.

Овочевих культур зібрали 495,6 тисячі тонн — на 13,3% менше у річному вимірі. Після рекордного 2024 року знизилася і врожайність — до 393,8 ц/га.

Плодові та ягідні культури також показали спад: їх валовий збір становив 17,6 тисячі тонн, що на 18% менше, ніж роком раніше. Урожайність скоротилася до 63,2 ц/га.

Нагадаємо, що на Миколаївщині наразі засіяли на 7% більше площ, ніж у 2025-му. В області розраховують на стабільний врожай попри окремі втрати через погодні умови.

Раніше повідомлялось, що в області у 2025 році показала найнижчий результат за врожайністю соняшника серед усіх регіонів України. Крім того, аграрії втратили значну частину врожаю через весняні заморозки та тривалу літню посуху. Найбільше постраждали соняшник і кукурудза — на окремих полях урожайність зменшилася в кілька разів порівняно з попередніми роками.

