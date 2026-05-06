У Миколаєві чоловік відкрив газ у квартирі та погрожував підірвати будинок

У Миколаєві чоловік напідпитку відкрив газ на плиті — його затримали

У Миколаєві затримали 52-річного чоловіка, який подзвонив в поліцію і заявив, що хоче підірвати багатоповерхівку. У його квартирі правоохоронці виявили відкритий газ.

Дзвінок надійшов увечері 4 травня, повідомили у пресслужбі поліції Миколаївської області.

У під’їзді правоохоронці відчули запах газу. Мешканці будинку також скаржилися на витік. Поліцейські встановили квартиру, звідки йшов газ, але чоловік відмовився відчиняти двері. Тоді вони потрапили всередину через вікно.

Газовики перекрили подачу газу. Як з’ясувалося, чоловік відкрив газ на кухонній плиті.

Порушника затримали. Під час перевірки у нього виявили 2,20 проміле алкоголю.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за замах на умисне пошкодження майна. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.

