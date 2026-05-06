 США схвалили угоду з Україною щодо авіабомб і технічної підтримки

  • середа

    6 травня, 2026

  • 18.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 6 травня , 2026 середа

  • Миколаїв • 18.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США схвалили продаж Україні авіабомб на $373,6 млн

США схвалили продаж Україні авіабомб JDAM-ER. Фото: prm.uaСША схвалили продаж Україні авіабомб JDAM-ER. Фото: prm.ua

Державний департамент США погодив можливий продаж Україні керованих авіабомб підвищеної дальності JDAM-ER та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.

Як повідомили у відомстві, Україна подала запит на закупівлю 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів JDAM типу KMU-572 і ще 332 комплектів типу KMU-556.

До пакета також входять засоби обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні деталі, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерна, технічна й логістична підтримка.

«Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її більш потужними засобами протиповітряної оборони для проведення місій самооборони та регіональної безпеки», — йдеться у заяві.

Основним підрядником визначено компанію Boeing.

Нагадаємо, що США попередили низку європейських союзників про затримку виконання раніше укладених контрактів на постачання озброєння. Причиною називають війну в Ірані, яка виснажує американські запаси.

Останні новини про: Війна в Україні

Миколаївщина зазнала ₴3,5 млн екозбитків через обстріли у квітні
На Миколаївщині FPV-дрони 12 разів били по двох громадах
На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, ще 10 поранені
Реклама
Читайте також:
новини
Близько 65% водопровідних мереж Очакова перебувають у незадовільному стані

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві відбулась зустріч з датськими партнерами щодо працевлаштування ветеранів

Даріна Мельничук
новини
Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли РФ загинула людина, ще 10 поранені
На Миколаївщині FPV-дрони 12 разів били по двох громадах
Миколаївщина зазнала ₴3,5 млн екозбитків через обстріли у квітні

У Миколаєві відбулась зустріч з датськими партнерами щодо працевлаштування ветеранів

На Миколаївщині FPV-дрони 12 разів били по двох громадах