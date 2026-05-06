США схвалили продаж Україні авіабомб на $373,6 млн
- Новини України
-
•
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:41, 06 травня, 2026
-
Державний департамент США погодив можливий продаж Україні керованих авіабомб підвищеної дальності JDAM-ER та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів.
Як повідомили у відомстві, Україна подала запит на закупівлю 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів JDAM типу KMU-572 і ще 332 комплектів типу KMU-556.
До пакета також входять засоби обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні деталі, витратні матеріали, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерна, технічна й логістична підтримка.
«Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її більш потужними засобами протиповітряної оборони для проведення місій самооборони та регіональної безпеки», — йдеться у заяві.
Основним підрядником визначено компанію Boeing.
Нагадаємо, що США попередили низку європейських союзників про затримку виконання раніше укладених контрактів на постачання озброєння. Причиною називають війну в Ірані, яка виснажує американські запаси.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.