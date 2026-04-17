Через війну в Ірані США відкладають поставки озброєння союзникам у Європі

США попередили Європу про затримки озброєння на тлі війни в Ірані.

США попередили низку європейських союзників про затримку виконання раніше укладених контрактів на постачання озброєння. Причиною називають війну в Ірані, яка виснажує американські запаси.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться, зокрема, про частину озброєння, закупленого в межах програми Foreign Military Sales (FMS). Затримки можуть торкнутися кількох країн Європи, серед них держави Балтії та Скандинавії.

У європейських країнах уже висловлюють занепокоєння через відтермінування поставок. Водночас у США пояснюють це необхідністю спрямування ресурсів на події на Близькому Сході.

Також американська сторона закидає окремим європейським державам недостатню підтримку у питанні розблокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, також президент України Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Збройних сил України зв’язатися з партнерами, які раніше обіцяли надати ракети для систем Patriot та інше озброєння. Він наголосив на необхідності своєчасного виконання всіх домовленостей про допомогу Україні.

Нещодавно Володимир Зеленський вже заявляв, що затяжна війна на Близькому Сході може призвести до зменшення постачання озброєння для України. Він наголошував, що ситуація з ракетами для Patriot залишається складною, «гірше вже не може бути».