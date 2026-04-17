 США попередили Європу про затримки озброєння на тлі війни в Ірані

  • пʼятниця

    17 квітня, 2026

  • 16.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 16.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Через війну в Ірані США відкладають поставки озброєння союзникам у Європі

США попередили низку європейських союзників про затримку виконання раніше укладених контрактів на постачання озброєння. Причиною називають війну в Ірані, яка виснажує американські запаси.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Йдеться, зокрема, про частину озброєння, закупленого в межах програми Foreign Military Sales (FMS). Затримки можуть торкнутися кількох країн Європи, серед них держави Балтії та Скандинавії.

Реклама

У європейських країнах уже висловлюють занепокоєння через відтермінування поставок. Водночас у США пояснюють це необхідністю спрямування ресурсів на події на Близькому Сході.

Також американська сторона закидає окремим європейським державам недостатню підтримку у питанні розблокування Ормузької протоки.

Нагадаємо, також президент України Володимир Зеленський доручив командувачу Повітряних сил Збройних сил України зв’язатися з партнерами, які раніше обіцяли надати ракети для систем Patriot та інше озброєння. Він наголосив на необхідності своєчасного виконання всіх домовленостей про допомогу Україні.

Нещодавно Володимир Зеленський вже заявляв, що затяжна війна на Близькому Сході може призвести до зменшення постачання озброєння для України. Він наголошував, що ситуація з ракетами для Patriot залишається складною, «гірше вже не може бути».

Останні новини про: США

США та Іран не домовились про припинення війни
Трамп заявив про блокування Ормузької протоки до угоди з Іраном
«Підтвердили, що приїдуть»: Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаївці на зборах виступили проти АЗС у зеленій зоні: «Не допустимо вирубку дерев»

Даріна Мельничук
новини
У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

Анна Гакман
новини
У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

Даріна Мельничук
новини
Посадовці мерії Миколаєва поїхали у Японію за досвідом, щоб «не просто відбудувати, а кардинально»

Катерина Середа
новини
За рік на Миколаївщині 70 дітей вилучили з сімей через небезпечні умови проживання

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: США

«Підтвердили, що приїдуть»: Зеленський про візит Віткоффа і Кушнера
Трамп заявив про блокування Ормузької протоки до угоди з Іраном
США та Іран не домовились про припинення війни

У Миколаєві закладам освіти і культури бракує понад ₴50 млн на зарплати до кінця року

У Миколаєві екологи обстежили зелену зону, де планується зведення АЗС: більшість дерев здорові

2 години тому

Колектив водоканалу виступив проти нового директора та дій наглядової ради: «Ви дивитесь в очі і брешете»

Головне сьогодні