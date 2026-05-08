Підземний хід у ліцеї Аркаса планують використовувати як додатковий прохід в укритті

Підземних хід в укритті ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

У Миколаєві в будівлі ліцею імені Миколи Аркаса минулого року під час протиаварійних робіт на рівні фундаменту виявили підземний хід. Наразі арку планують укріпити та зберегти її автентичний вигляд, а також використовувати як додатковий прохід до укриття.

— Ми її підсилимо і трохи впорядкуємо — такий у нас план. Водночас залишимо арку відкритою, щоб було видно, що вона тут існувала. Ми точно не знаємо, для чого її використовували і чому вона тут є. Плануємо підсилити її, зокрема з лівого боку, підчистити та, можливо, встановити сітку, щоб нічого не сипалося. До проєкту залучений науковий супровід, тож цю арку вже досліджуватимуть інші фахівці, — пояснила інженерка-будівельниця Віра Сарри.

Нагадаємо, в ліцеї імені Миколи Аркаса підрядник завершив будівництво укриття площею близько 714 квадратних метрів. Згідно з проєктною документацією, воно розраховане на 434 учнів, а також на 51 працівника — педагогічний і технічний персонал закладу.

Ліцей імені Аркаса під час війни

Історичну будівлю гімназії імені Миколи Аркаса було зруйновано 1 листопада 2022 року під час бомбардування Миколаєва російськими військами. Внаслідок обстрілу в гімназії впала частина стіни, відкрився внутрішній простір шкільних кабінетів, було пошкоджено дах над фасадом.

Українські архітектори представили послу Данії Оле Егбергу Міккельсену варіанти відновлення та реставрації ліцею. Своєю чергою він запевнив, що міська влада сама обиратиме варіант відбудови. Після чого мер Олександр Сєнкевич повідомив, що ліцей відновлять зі збереженням його автентичного вигляду.

Роботи з відбудови ліцею почалися ще взимку 2025 року. Його відбудову фінансує уряд Данії, а виконання робіт контролює Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS).

Відновити зруйнований фасад будівлі планували до жовтня 2025 року.