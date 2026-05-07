Відбудову ліцею Аркаса у Миколаєві планують завершити у 2027 році

Вже понад рік у Миколаєві тривають роботи з відновлення ліцею імені Миколи Аркаса, який зруйнувала російська ракета на початку повномасштабного вторгнення. Під час обговорень відбудови закладу вирішили, що після реконструкції будівля має зберегти свій історичний вигляд.

Кошти на відбудову школи зобов’язалася надати Данія. Безпосередньо усіма роботами з відбудови гімназії займається Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Певний час старт робіт затримувався через тривалу процедуру підписання та узгодження тристоронньої угоди. На початку 2025 року підрядна організація офіційно розпочала відновлення ліцею. Цієї весни підрядник мав завершити стабілізаційні роботи, однак вони затягнулися через погодні умови та аварійний стан будівлі.

Які роботи виконуватимуть надалі, та коли учні зможуть повернутися до навчання — читайте у матеріалі «МикВісті».

Початок відбудови ліцею

Обстріл ліцею стався в ніч з 31 жовтня на 1 листопада 2022 року. Внаслідок влучання ракети суттєво постраждала фасадна частина будівлі. Зокрема були зруйновані хол і вестибюль, навчальні кабінети української та англійської мов, кабінет української мови та літератури, а також картинна галерея. Окрім цього, постраждали кабінет інформатики та кабінет директора.

Відновлений фасад ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

У 2023 році відбудову навчального закладу взявся фінансувати уряд Данії, а реалізацію проєкту доручили Управлінню ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Восени 2024 року ЮНОПС розробив проєктну документацію та визначив підрядника в результаті відкритого тендеру, однак фактичний початок робіт відтермінувався. Причиною стала тривала процедура погодження угоди між замовником, ЮНОПС і підрядником, а також необхідність отримання дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування України.

Після отримання дозволу будівельні роботи стартували взимку 2025 року. Наразі підрядник під наглядом інженерів ЮНОПС уже демонтував всі аварійні конструкції, підсилив фундамент, відновив покрівлю та облаштував укриття.

Привіт! Я — Даріна Мельничук, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Стабілізаційні роботи не встигли виконати до кінця березня. Чому?

Відбудова передбачає дві основні фази у межах проєкту відновлення ліцею. Перша — стабілізаційна, яка включає протиаварійні заходи, укріплення конструкцій, влаштування укриття і ремонт горища. Друга фаза передбачає повне відновлення будівлі: фасадні роботи, заміну вікон, внутрішні оздоблювальні роботи та інженерні мережі.

— Робота над ліцеєм імені Аркаса поділена на два етапи: перший — це стабілізація, і це найбільш критичний етап, оскільки ми фактично стабілізували конструкції. Другий етап — це повне відновлення з метою отримати функціональну будівлю, куди учні зможуть повернутися для очного навчання, — пояснює керівниця проєкту Тереза Молеро Родрігес.

Затримка зі стабілізаційними роботами сталася через аварійний стан фасадних конструкцій, які потребували значно більшого обсягу робіт, ніж передбачалося спочатку, говорить інженерка-будівельниця Віра Сарри. Крім того, додатковим фактором стали складні погодні умови взимку.

— Конструкції фасаду після прильоту перебували в аварійному стані, тому доводилося дуже обережно їх розбирати, щоб уникнути ризиків для людей. Також потрібно було відновлювати більше конструкцій, ніж ми закладали в проєктній документації. Через нетипово холодну зиму мурувальні роботи тимчасово не проводилися, адже технологія не дозволяє їх виконання при низьких температурах. У результаті виникла затримка, — пояснила Віра Сарри.

Керівниця проєкту UNOPS Тереза Молеро Родрігес. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Одним із найскладніших етапів стала робота з фундаментом глибиною близько п’яти метрів, що обмежувало можливість додаткового заглиблення відповідно до вимог безпеки. Значних зусиль також потребували укріплення стін і демонтаж пошкоджених конструкцій — частину будівлі довелося розібрати повністю.

— Стабілізаційна фаза була найбільш критичною і складною. Під час виконання робіт ми стикалися з низкою непередбачуваних ситуацій, які складно було спрогнозувати заздалегідь. Ми усвідомлюємо культурну цінність цього закладу як для миколаївців, так і для України загалом. Тому працюємо з ним максимально обережно та з повагою, у координації з донором, освітніми структурами, управлінням капітального будівництва та органами влади і відділом культурної спадщини, — додала Тереза Молеро Родрігес.

Крім того, інженерка Віра Сарри зазначила, що роботи ускладнюються щільною міською забудовою. Через вузький проїзд, непридатний для великогабаритної техніки, на об’єкті використовують лише малу будівельну техніку, що також впливає на темпи та складність виконання робіт.

Директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук розповів, що завершити стабілізаційні роботи планують у другому кварталі року. Однак ці ремонтні роботи вже входять до другої фази відновлення, яка триватиме до 2027 року.

— Очікувати завершення об’єкта цього року, на жаль, неможливо. Окрім оздоблювальних робіт, необхідно виконати значний обсяг підсилення конструкцій. Частину цих робіт уже зробили, хоча вони не були передбачені початковим проєктом. Зокрема, виявили багато пошкоджених дерев’яних балок — їх підсилюють, а там, де це неможливо, замінюють. Робіт виконано вже чимало, але ще багато попереду, — пояснив він.

Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Як у будівлі школи 19 ст. вдалось зробити укриття

Підрядник завершив будівництво укриття площею близько 714 квадратних метрів. Згідно з проєктною документацією, воно розраховане на 434 учнів, а також на 51 працівника — педагогічний і технічний персонал закладу. Це дозволить забезпечити повністю очне навчання для школи.

Укриття буде забезпечено необхідними інженерними комунікаціями, вентиляцією, тепловим пунктом, санвузлами, навчальними приміщеннями і зонами загального користування.

Також проєктом передбачені елементи інклюзії: три евакуаційні виходи, невеликі ліфти для маломобільних груп населення та пандуси. Ще у приміщенні встановлять інформаційні таблички зі шрифтом Брайля, мнемосхеми та тактильні елементи навігації.

Наразі укриття готове до виконання опоряджувальних робіт. Зокрема, йдеться про шпаклювання, фарбування стін, стяжку підлоги, монтаж інженерних мереж — вентиляції, теплопостачання, електропостачання, освітлення, а також пожежної сигналізації. Конструктивна частина укриття вже завершена.

Вхід до укриття ліцею імені Микола Аркаса. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Інженери пояснюють, що через особливості будівлі тут можливо облаштувати лише просте укриття, а не протирадіаційне.

— Будівля зведена ще у ХІХ столітті, її конструкції не дозволяють облаштувати протирадіаційне укриття. Для цього довелося б суттєво підсилювати стіни з усіх боків, однак наявні фундаменти цього не витримають. Крім того, поруч розташований парк, який є пам’яткою культури, де також не можна проводити такі роботи. Водночас це укриття матиме всі необхідні елементи безпеки: вентиляцію, пожежну сигналізацію та інші системи, — говорить інженерка Віра Сарри.

Крім того, за її словами, будівництво укриття потребувало додаткового підсилення конструкцій, адже раніше його тут не було — лише технічний підвал із двома приміщеннями.

— Під час робіт ми фактично заново розробляли цю частину: копали ґрунт на глибину близько трьох метрів, підсилювали фундаменти й стіни, облаштовували бетонну підлогу, перекриття та укріплювали прорізи. Ми готувалися до складних умов, але в реальності вони виявилися ще складнішими, — говорить Віра Сарри.

Минулого року під час протиаварійних робіт у будівлі ліцею імені Миколи Аркаса на рівні фундаменту виявили підземний хід. Наразі арку планують укріпити та зберегти в її автентичному вигляді як додатковий вхід із приміщення.

— Ми її підсилимо і трохи впорядкуємо — такий у нас план. Водночас залишимо арку відкритою, щоб було видно, що вона тут існувала. Ми точно не знаємо, для чого її використовували і чому вона тут є. Плануємо підсилити її, зокрема з лівого боку, підчистити та, можливо, встановити сітку, щоб нічого не сипалося. До проєкту залучений науковий супровід, тож це вже інші фахівці досліджуватимуть цю арку, — пояснює Віра Сарри.

Підземних хід в укритті ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєві. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Зберегти історію: Як реставрують елементи фасаду ліцею Аркаса

Директор управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук розповів, що наразі тривають роботи з відновлення вхідної групи та підготовки елементів фасаду.

— Станом на сьогодні відновлюється вхідна група. Роботи вже виконуються на рівні другого поверху, зокрема ведеться кладка. Також розпочали облицювальні роботи — перевіряють, як виглядатиме автентичний камінь на фасаді. Готують фасадні елементи: камінь відшліфовується вручну, а потім додатково обробляється, щоб максимально відповідати існуючому фасаду, — розповів Олексій Савчук.

На території будівельного майданчика облаштована окрема дільниця для обробки каменю, де працюють реставратори. Тут камінь розрізають на частини та готують до подальшого використання у фасадних роботах.

— Камінь надходить у тому вигляді, в якому його постачають. Попередньо він проходить лабораторні дослідження на міцність. Після цього його розпилюють і готують до чистової кладки фасаду. На обробку одного елемента може знадобитися від 10 до 15 хвилин, залежно від його розміру та складності. Працівники, які виконують ці роботи, ознайомлені з оцінкою ризиків відповідно до стандартів UNOPS, а також забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту — для очей, слуху та дихання. Роботи також частково виконуються вручну з використанням механізованих інструментів, — пояснила інженерка Віра Сарри.

Інженерка-будівельця Віра Сарри. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Усі етапи ремонтних робіт проводяться у постійній координації з органами охорони культурної спадщини, пояснюють інженери.

— Ми постійно співпрацюємо з відділом охорони культурної спадщини. Часто доводиться отримувати окремі дозволи — навіть на такі речі, як колір покрівлі, колір швів або демонтаж елементів на фасаді, — зазначила Віра Сарри.

Вона додала, що документи для наступних етапів відбудови подали на погодження до органів охорони культурної спадщини. Після отримання дозволу на виконання будівельних робіт підрядник зможе перейти до другої фази відбудови.

— На наступному етапі передбачені демонтажні роботи на двох поверхах і в спортивному залі. Після цього виконуватимуть ремонт перекриття між першим і другим поверхами, а також підвищення рівня підлоги в частині будівлі, де відсутній підвал, — додав директор УКБ Олексій Савчук.

Для контролю стану стін на будівлі встановлені спеціальні маячки, які дозволяють відстежувати динаміку тріщин. За їх допомогою фахівці можуть визначити, чи потребують конструкції додаткового підсилення. Наразі, за словами інженерки Віри Сарри, будівля перебуває у стабільному стані.

Дільниця для обробки каменю, де працюють реставратори. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті Дільниця для обробки каменю, де працюють реставратори. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

— Ми разом із підрядником встановили маячки, щоб відстежувати динаміку тріщин у стінах. Це спеціальні індикатори з розчину: якщо тріщина продовжує розвиватися, маячок трісне, і ми розумітимемо, що потрібне додаткове підсилення. Якщо ж вони залишаються цілими, це означає, що конструкції перебувають у стабільному стані, — пояснює Віра Сарри.

Повернутися в рідні стіни. Коли учні ліцею сядуть за свої парти?

Завершити відбудову ліцею планують у 2027 році, як і повідомляли раніше. Водночас строки напряму залежать від непередбачуваних будівельних робіт та загальної ситуації в регіоні.

— Щодо нашого обсягу робіт, то ми орієнтуємося на 2027 рік, звісно, з урахуванням нестабільної ситуації. Наша ціль — завершити роботи до кінця 2027 року. Ми завжди орієнтувалися на цю дату, а щодо конкретного місяця — над цим ще працюємо, — каже керівниця проєкту Тереза Молеро Родрігес.

Наразі остаточний бюджет відбудови ліцею ще не визначений, оскільки роботи тривають, а обсяг фінансування уточнюється.

— Зараз ми не можемо назвати остаточну цифру, адже перший етап ще завершується, а другий лише планується. Рівень невизначеності залишається високим. Водночас ми постійно комунікуємо з донором і міською владою, які обізнані з витратами. Остаточний бюджет буде сформовано після завершення всіх робіт, — зазначила вона.

Будівельники відновлюють фасад ліцею імені Миколи Аркаса у Миколаєва. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Згідно з проєктною документацією, відновлення фасаду, покрівлі та вікон ліцею коштувало близько 41 мільйона гривень. Ці кошти надав уряд Данії, розповідав раніше директор Управління капітального будівництва міської ради Олексій Савчук.

— UNOPS має значний міжнародний досвід реалізації подібних проєктів, зокрема в інших країнах. Для нас це перший такий об’єкт в Україні, і ми застосовуємо цей досвід тут. Це важливий проєкт, який реалізується у співпраці з Данією та місцевою владою, щоб забезпечити результат, потрібний місту, — додала Тереза Молеро Родрігес.

Директорка ліцею імені Миколи Аркаса Любов Патлата розповіла «МикВісті», що діти та батьки чекають на відбудову рідної школи. За її словами, зараз учні навчаються очно у гімназії №39, але вже з нетерпінням чекають на повернення.

— Усі чекаємо, і батьки, і діти, з нетерпінням чекаємо на відбудову. Звісно, хочеться повернутися додому, в рідні стіни. Тут дітям комфортно, вони навчаються очно, їм подобається. Але все одно чекаємо, коли школу відбудують. Як то кажуть, у гостях добре, але додому хочеться. Сподіваємося, що вже зовсім скоро повернемося, — каже Любов Патлата.

Директорка гімназії імені Миколи Аркаса Любов Патлата. Архівне фото: Сергій Овчаришин, МикВісті

Вона додала, що батьки регулярно цікавляться ходом відбудови, а школа намагається тримати їх у курсі.

— Батьки звертаються з питаннями, і ми постійно їх інформуємо. Якщо є можливість, робимо фото, показуємо, розповідаємо про етапи робіт. Ми всі щодня проходимо повз ліцей і бачимо, як поступово триває відновлення. Уже видно, що всередині багато зроблено, знаємо що там вже укриття збудовано, — ділиться директорка.

Попри складність робіт і затримки ліцею імені Миколи Аркаса вдалося стабілізувати та підготувати до повного відновлення, зберігаючи її історичний вигляд.

Попереду — наймасштабніша частина реконструкції, яка визначить, яким стане заклад після відновлення. І хоча точні терміни повернення учнів до рідних класів ще невідомі, вже зараз зрозуміло: це буде не просто відбудова, а відновлення важливої частини історії міста.

Подальший перебіг відновлення залежить від проходження усіх необхідних погоджень, оновлення дозволів та старту другої фази робіт, яка передбачає повноцінну реконструкцію будівлі. Саме цей етап стане визначальним для того, щоб ліцей знову запрацював у звичному форматі.