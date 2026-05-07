Миколаївщина отримала ₴1,6 млн гранту для житла переселенцям: квартиру купили молодій сім'ї з Енергодару

Мікрорайон Північний. Фото: oksagen.ua

У минулому році Миколаївська область отримала 1,6 мільйона гривень як грантові кошти для забезпечення житлом внутрішніх переселенців. За них купили квартиру для молодої сім'ї з Енергодару у Південоукраїнську. Миколаїв не зміг отримати грантові кошти, оскільки місто є зоною можливих бойових дій.

Про це стало відомо під час комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення Миколаївської міськради, повідомляють «МикВісті».

Члени депутатської комісії слухали звіт начальника відділення державної спеціалізованої фінустанови Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Василя Федорончука. Він зазначив, що у минулому році фонд реалізував місцеві і державні програми.

— Із міського бюджету було передбачено 7 711 000 грн спеціального фонду на початку року. Потім завдяки підтримці депутатського корпусу збільшили фінансування до 21 147 000 гривень для добудови та введення експлуатацію житлового будинку, який будується в місті Миколаєві в мікрорайоні Північному, — сказав Василь Федорончук.

За рахунок бюджету Миколаєва надали 12 пільгових кредитів і купили 11 двокімнатних та одну трикімнатну квартири. А у кінці року об'єднали кошти з міського та обласного бюджетів.

— Один кредит був змішаний з обласним бюджетом. Ми на в кінці 2025-го року внесли зміни відповідні у обласну комплексну програму забезпечення житлом молодих сімей в Миколаївській області, що дало змогу відповідно до бюджетного кодексу змішати і об'єднати ці кошти і ефективно їх використати. З обласного бюджету було виділено 1 195 000 гривень, — додав начальник відділення.

За словами Василя Федорончука, для ВПО надають і грантові кошти для придбання житла. У минулому році Миколаївщина отримала 1 631 000 гривень.

— Це позика банку розвитку Ради Європи. За ці кошти придбали Південноукраїнську квартиру для молодої сім'ї, яка була приїхала з Енергодару Запорізької області з атомної станції і зараз працює на нашій Південноукраїнській атомній станції, — сказав Василь Федорончук.

Втім, депутати поцікавилися, чому він доповідає не про Миколаїв, а Південноукраїнськ. Начальник відділення фонду зазначив, що програма із забезпечення житлом молодих сімей є спільною для міського та обласного бюджетів. Крім того, Миколаїв міг би отримати кошти, але їх перерозподілили.

— Я чому так наголосив: ці кошти мали би надійти у вигляді грантів до міста Миколаєва, але у нас зона можливих бойових дій, тому ці кошти перерозподілялися на ті міста, це Південноукраїнськ і Первомайськ, де немає цієї зони, тому кошти туди направлялися. Вони могли бути і в місті Миколаєві, — пояснив Василь Федорончук.

Також він зазначив, що до бюджету Миколаєва за минулий рік повернули за кредитами 8 867 000 гривень та як відсотки 202 456 гривень.

Раніше повідомлялося, що миколаївська міська влада наразі опрацьовує три різні проєкти з будівництва соціального житла у місті.