Кукурудза з радіацією: у Чорнобильській зоні фермери незаконно захопили 190 гектарів заповідника

Земельне шахрайство у Чорнобильському заповіднику, фото Офісу Генерального прокурора

У Чорнобильському заповіднику розкрили зухвалу схему: понад 190 гектарів радіаційно небезпечних земель незаконно перетворили на фермерські угіддя.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, підозру отримали бізнесмени та колишні голови сільрад, які за допомогою «липових» документів прибрали землю до рук.

Схема працювала просто: ділянки у Вишгородському районі, які мали суворий заповідний статус, за підробленим рішенням райради перевели у комунальну власність, а потім віддали приватному підприємству.

З 2020 по 2025 роки там спокійно вирощували пшеницю та кукурудзу на продаж. Проблема не лише в крадіжці землі, а й у радіації — зерно в зоні відчуження вирощували без жодних дозволів чи перевірок, що могло загрожувати здоров’ю людей.

Наразі прокурори вимагають відправити організаторів оборудки під варту. Паралельно розпочався суд, щоб офіційно повернути ці гектари державі, оскільки профільні служби вчасно не зреагували на захоплення заповідника.

Варто нагадати, що у Чорнобильській зоні понад 5 років незаконно вирощують сільськогосподарські культури, що може становити загрозу для здоров’я людей.