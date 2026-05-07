У Первомайську з бюджету освіти перерозподілили понад ₴3 млн на підготовку до зими

Засідання сесії у Первомайську.

У Первомайську депутати міської ради перерозподілили 3,3 мільйона гривень із бюджету управління освіти на потреби комунального підприємства «Житло» для підготовки до майбутнього опалювального сезону.

Таке рішення ухвалили 5 травня під час 94-ї сесії міської ради, повідомляють «МикВісті».

Згідно з рішенням, видатки управління освіти зменшили на 3,3 мільйона гривень. Із цієї суми 2 мільйони гривень раніше були передбачені на харчування школярів. Натомість кошти спрямують КП «Житло» на погашення заборгованості за електроенергію.

Проти такого рішення виступила депутатка від партії «Слуга народу» Оксана Пастушок. Вона назвала перерозподіл коштів безвідповідальним та заявила, що відповідальність за це рішення лежатиме на депутатах, які його підтримують.

Водночас депутат від «Європейської солідарності» Микола Юрченко підтримав перерозподіл. За його словами, подібна практика вже застосовувалася минулого року, а кошти згодом повернули до освітньої галузі.

Він пояснив, що основною причиною фінансових проблем комунального підприємства стало суттєве зростання тарифів на електроенергію.

«Чому нас депутатів звинувачують і кажуть, що ми приймаємо безвідповідальні рішення? А хто прийняв безвідповідальне рішення, що підняли тариф за світло перед новим роком? Він був 9 гривень, а на кінець опалювального сезону 15,20 гривень. Це теж має бути на моїх плечах? Це не наша відповідальність. Це відповідальність того часу, в якому ми зараз живемо….Тому виникла така ситуація з заборгованістю. В будь-якому випадку посеред зими ми не могли підняти тариф на опалення. Зараз закінчився сезон і почалася підготовка до нового і нам потрібно ці борги закрити, щоб зайти в той опалювальний сезон. І ми будемо їх закривати тільки шляхом перерозподілу бюджету, тому що нам більше грошей ніхто не дасть і вони не впадуть з неба», — зазначив депутат.

Міський голова Первомайська Олег Демченко запевнив, що вже в червні ці кошти планують повернути управлінню освіти.

Також він нагадав, що раніше управлінню освіти виділили 2,5 мільйона гривень на ремонт захисної споруди школи №2, однак ці кошти не використали, оскільки роботи профінансують міжнародні партнери.

«На сьогоднішній день ніхто не примушує їх до бюджету повернути, але ремонти будуть робити за міжнародний рант. І вже є гарантійний лист, коли вони мають розпочинати виконання робіт», — повідомив мер.

В результаті депутати погодили рішення щодо змін до бюджету та перерозподілу коштів.

Первомайська міська рада у листопаді 2025 року ухвалила рішення про залучення гранту від НЕФКО. Згідно з документом, сума гранту становила до 3 млн 485 тис. євро.