 Обстріл Миколаєва 6 травня

  • четвер

    7 травня, 2026

  • 17.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 17.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві через атаку дронів пошкоджено АЗС

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційнеНаслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне
У Миколаєві через атаку безпілотників 6 травня пошкоджено автозаправну станцію.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, область атакували «Шахеди». У Миколаєві через атаку та падіння уламків 34-річна жінка пережила сильний стрес. Також пошкоджено вікна АЗС.

У Миколаївському районі війська РФ двічі атакували ударними дронами «Молнія» та одним FPV-дроном Очаківську й Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і господарську будівлю.

Крім того, Куцурубську громаду обстріляли з артилерії. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що квітневі обстріли на Миколаївщині залишили по собі не лише зруйновані об’єкти, а й серйозний удар по довкіллю. Через пожежі та забруднення повітря екологічні збитки перевищили 3,5 мільйона гривень.

Останні новини про: Війна в Україні

Укрзалізниця встановить по країні 800 мобільних укриттів
На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід
На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві працівники «Зорі»-«Машпроект» скаржаться на системні затримки зарплати

Даріна Мельничук
новини
У Первомайську з бюджету освіти перерозподілили понад ₴3 млн на підготовку до зими

Альона Коханчук
новини
Суд вже 10 років слухає справу мера Баштанки — цього разу не зʼявився свідок Блошко

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві планують затвердити тарифи на стоянки суден в спортшколах «Атлант» і «Олімп»

Альона Коханчук
новини
У «ЕЛУ Автодоріг» розповіли, чому дороги в Миколаєві не ремонтують вночі

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині російський дрон атакував машину з волонтерами: двоє поранених
На Херсонщині через атаки РФ поранені 12 людей, пошкоджені будинки та газопровід
Укрзалізниця встановить по країні 800 мобільних укриттів

Суд вже 10 років слухає справу мера Баштанки — цього разу не зʼявився свідок Блошко

У Первомайську з бюджету освіти перерозподілили понад ₴3 млн на підготовку до зими