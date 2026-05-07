У Миколаєві через атаку дронів пошкоджено АЗС

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне У Миколаєві через атаку безпілотників 6 травня пошкоджено автозаправну станцію.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, область атакували «Шахеди». У Миколаєві через атаку та падіння уламків 34-річна жінка пережила сильний стрес. Також пошкоджено вікна АЗС.

У Миколаївському районі війська РФ двічі атакували ударними дронами «Молнія» та одним FPV-дроном Очаківську й Куцурубську громади. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і господарську будівлю.

Крім того, Куцурубську громаду обстріляли з артилерії. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що квітневі обстріли на Миколаївщині залишили по собі не лише зруйновані об’єкти, а й серйозний удар по довкіллю. Через пожежі та забруднення повітря екологічні збитки перевищили 3,5 мільйона гривень.