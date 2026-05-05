Миколаївщина зазнала ₴3,5 млн екозбитків через обстріли у квітні

Наслідки атак по Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

Квітневі обстріли на Миколаївщині залишили по собі не лише зруйновані об’єкти, а й серйозний удар по довкіллю. Через пожежі та забруднення повітря екологічні збитки перевищили 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

Так, у квітні фахівці провели 15 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю внаслідок обстрілів і подальших пожеж. Загоряння охопили екосистеми на площі 1,55 гектара, виникали у житловому секторі та громадських просторах у кількох громадах області. Також постраждали об’єкти малого бізнесу, торгівлі, транспортна та енергетична інфраструктура.

За підрахунками інспекції, в атмосферу потрапило 1153 тонни забруднюючих речовин, з яких 1140 тонн становить діоксид вуглецю.

У Держекоінспекції зазначають, що зібрані дані систематизують і використовують для подальшої фіксації екологічних збитків, завданих внаслідок збройної агресії.

Раніше повідомлялось, що через атаки російських дронів по Миколаєву 10 квітня цього року збитки, завдані довкіллю, склали понад 94 мільйони гривень.