 Обстріли Миколаївщини: понад ₴3,5 млн збитків через забруднення повітря у квітні

  • середа

    6 травня, 2026

  • 11.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 травня , 2026 середа

  • Миколаїв • 11.4° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївщина зазнала ₴3,5 млн екозбитків через обстріли у квітні

  • на русском

  • 3000 + Ого! Більше 3,000 відвідувачів прочитали цей матеріал!
Наслідки атак по Миколаєві. Архівне фото: МикВістіНаслідки атак по Миколаєві. Архівне фото: МикВісті

Квітневі обстріли на Миколаївщині залишили по собі не лише зруйновані об’єкти, а й серйозний удар по довкіллю. Через пожежі та забруднення повітря екологічні збитки перевищили 3,5 мільйона гривень.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції.

Так, у квітні фахівці провели 15 розрахунків шкоди, завданої атмосферному повітрю внаслідок обстрілів і подальших пожеж. Загоряння охопили екосистеми на площі 1,55 гектара, виникали у житловому секторі та громадських просторах у кількох громадах області. Також постраждали об’єкти малого бізнесу, торгівлі, транспортна та енергетична інфраструктура.

За підрахунками інспекції, в атмосферу потрапило 1153 тонни забруднюючих речовин, з яких 1140 тонн становить діоксид вуглецю.

У Держекоінспекції зазначають, що зібрані дані систематизують і використовують для подальшої фіксації екологічних збитків, завданих внаслідок збройної агресії.

Раніше повідомлялось, що через атаки російських дронів по Миколаєву 10 квітня цього року збитки, завдані довкіллю, склали понад 94 мільйони гривень.

Останні новини про: Війна в Україні

У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10
Глава МСЗ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на погрози РФ та «перемир’я» на 9 травня
Вербування мігрантів і дрони для РФ: Британія оголосила нові санкції проти 35 осіб
Реклама
Читайте також:
новини
Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн

Альона Коханчук
новини
«Я відмовляюсь», — начальниця управління спорту не пояснила суду, як у спортшколи Миколаєва працевлаштували її свекра, свекруху і няню

Аліса Мелік-Адамян
новини
Рекордні зарплати й мільйонні борги: хто на Миколаївщині отримує найбільше і де не платять

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич підтримав нового директора водоканалу на тлі його конфлікту з працівниками

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Вербування мігрантів і дрони для РФ: Британія оголосила нові санкції проти 35 осіб
Глава МСЗ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на погрози РФ та «перемир’я» на 9 травня
У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10

Миколаївський нардеп Негулевський орендував 800-метровий котедж незадовго до вручення підозри у корупції

Юлія Лук’яненко

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴14 млн від ліцензій на алкоголь, тютюн і пальне

Менше шкіл та учнів: що відбувається з освітою Миколаївщини

В Очакові борг населення за воду та каналізацію перевищив ₴3,2 млн