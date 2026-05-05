У Херсоні беруть плату за заїзд під антидронові сітки: в ОВА пояснили, за що автовокзал стягує ₴10

Автовокзал у Херсоні. Фото: Мост

У Херсоні виник резонанс через стягнення плати з водіїв за заїзд на територію автовокзалу, де облаштовані антидронові сітки. Влада заявляє, що оплата не пов’язана із заходами безпеки, а є стандартною послугою, передбаченою законодавством.

Про ситуацію розповіла херсонська журналістка Валентина Федорчук, пише видання «Мост».

За її словами, після заїзду на територію вокзалу працівниця вимагала оплату та видала фіскальний чек. Вона зазначила, що загалом розуміє потребу бізнесу в доходах, але вважає неприйнятним, коли додаткові платежі фактично стосуються доступу до зони безпеки. Також, за її словами, це може ускладнити роботу таксі, які іноді відмовлятимуться заїжджати на територію.

Згідно з фіскальним чеком, послугу надає ТОВ «Миколаївське обласне підприємство автобусних станцій». За даними YouControl, серед засновників компанії — Михайло Чумаченко та Олексій Горбань, керівник — Олександр Поганюк.

У Херсонській обласній військовій адміністрації у відповідь заявили, що утримання автостанції потребує витрат, адже власник відповідає за інфраструктуру, безпеку пасажирів і дотримання санітарних норм. Там підкреслили, що платні послуги передбачені Законом України «Про автомобільний транспорт» і така практика існувала ще до повномасштабної війни.

Також у відомстві наголосили, що заїзд для транспорту без договорів із підприємством є платним — для легкових авто це десять гривень. І пояснили, що оплата не пов’язана з антидроновими сітками.

«Водночас ця плата жодним чином не пов’язана з облаштуванням захисних сіток. Передусім їх основне призначення — підвищення рівня безпеки пасажирів і автобусного транспорту», — йдеться у повідомленні.

Окремо підкреслюється, що автостанція має працювати за своїм призначенням і не повинна перетворюватися на безкоштовну парковку для приватних авто.

Раніше повідомлялось, що встановлення антидронових сіток в Херсонській області можуть завершити до середини 2027 року — за умови стабільного фінансування та відносно безпечної ситуації.