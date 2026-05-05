«Політичне питання», — Сєнкевич про можливість виділення з держбюджету грошей для Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич під час спілкування з журналісткою, фото «МикВісті»

Миколаїв просить уряд виділити з державного бюджету додаткові гроші для міського бюджету і наразі веде перемовини з Міністерством фінансів.

Про це у коментарі «МикВісті» сказав міський голова Олександр Сєнкевич.

— Ми не отримали поки що відповіді від уряду. Але ми зараз, я б сказав, дуже плідно працюємо з депутатом Олександром Пасічним, який працює в бюджетному комітеті. Ми організували зустріч з міністром фінансів — показали і довели всі наші проблеми. Він нас з'єднав з заступником міністра, а той переключив на одного з начальників департаментів. Вони зараз працюють. Наскільки мені відомо, в понеділок (27 квітня, — прим.) ми їм надіслали останню інформацію, яку вони просили, — розповів Олександр Сєнкевич.

Мер додав, що рішення про виділення додаткових коштів залежить не лише від розрахунків Мінфіну, а й від політичної волі парламенту.

— Ми продовжуємо працювати. Це питання не стосується Мінфіна і так далі. Це більш питання політичне. Тобто перерозподілу бюджету, який, я думаю, буде за місяць-два в Верховній Раді. Ми повинні мати політичне рішення, але ті самі депутати Верховної Ради повинні отримати від Міністерства фінансів підтвердження, що наші запроси не є додатковими хотілками чи якимось обманом, а справді мають підтвердження в цифрах. Саме тому зараз ми працюємо з Мінфіном, — Олександр Сєнкевич.

Як відомо, ще у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що їхатиме до Києва, де захищатиме потребу міста у 1,1 мільярда гривень субвенції. Пізніше він розповів, що Міністерство фінансів буде до 4 місяців вивчати стан міського бюджету, щоб аргументувати потребу у дофінансуванні з держбюджету.

Під час апаратної наради 2 березня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що в бюджеті міста на 2026 рік бракує коштів навіть на зарплати та оплату комунальних послуг. Через це питання, які об’єкти фінансувати насамперед, «буде стояти дуже гостро».

У бюджеті Миколаєва не вистачає грошей. Що відомо?

Реклама

Миколаївська міська рада звернулася до уряду та парламенту з проханням надати додаткову дотацію з державного бюджету. За підрахунками міста, власних доходів бюджету на 2026 рік вистачає лише на 82,5% від реальної потреби, а дефіцит фінансового ресурсу перевищує 1 мільярд 140 мільйонів гривень.

Загалом доходи бюджету на 2026 рік складають — 5 мільярдів 546 мільйонів гривень, загальний обсяг видатків бюджету становить 5 мільярдів 275 мільйонів 353 тисячі 815 гривень.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що бюджет на 2026 рік фактично є бюджетом існування і не покриває всіх потреб громади. Зокрема у бюджеті Миколаєва немає грошей на підвищення заробітної плати вчителям, яке ініціювала держава.

Депутати також звернулися до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів із вимогою підвищити заробітну плату працівникам культури. У документі йдеться про критично низький рівень оплати праці у сфері культури.

Натомість уряд підвищив базовий посадовий оклад працівникам культури до 3470 гривень. Влада Миколаєва сказала, що шукатиме в бюджеті гроші на виплату надбавок.

Окрім виплати заробітної плати в бюджеті міста також немає коштів на поточний та капітальний ремонт доріг, про що сказав мер Олександр Сєнкевич. Наприклад, комунальне підприємство «ЕЛУ Автодоріг» недоотримало з бюджету близько 80 мільйонів гривень.