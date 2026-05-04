 Суд арештував начальницю управління спорту Миколаєва: деталі

Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва: вона може вийти під заставу

Суд відправив під арешт начальницю управління спорту Миколаєва Ірину Бондаренко. Фото: МикВісті

Центральний районний суд Миколаєва сьогодні, 4 травня, обрав запобіжний захід начальниці міського управління спорту Ірині Бондаренко. Суд відправив її під арешт до 26 червня із можливістю внесення застави.

Про це повідомляє коресподентка «МикВісті».

Прокурор Ігор Бєлянський просив суду взяти Ірину Бондаренко під арешт із можливістю внесення застави у розмірі 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Це становить понад 1,6 мільйонів гривень.

Захист Ірини Бондаренко вважав обвинувачення у фіктивному працевлаштуванні необґрунтованими. Адвокати просили обрати їй як запобіжний захід нічний домашній арешт.

Суддя Галина Подзігун ухвалила рішення. Ірину Бондаренко відправили під арешт до 26 червня. Однак клопотання задовольнили частково: суму застави обрали у розмірі 832 тисяч гривень.

Нагадаємо, 29 квітня начальниця управління спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко отримала підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про суму у понад півмільйона гривень.

Мер Олександр Сєнкевич прокоментував «МикВісті», що Ірину Бондаренко відсторонять від посади на час проведення слідчих дій.

4 травня суд відсторонив Ірину Бондаренко від посади.

