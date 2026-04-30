Сєнкевич відсторонить начальницю управління спорту на час розслідування

Ірині Бондаренко 29 квітня вручили підозру за статтею 191. Фото з персональної сторінки посадовиці у Facebook

Начальницю управління спорту Миколаєва Ірину Бондаренко відсторонять від посади на час проведення слідчих дій.

Про це у коментарі «МикВісті» сказав Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Міський голова розповів, що наразі має провести нараду з профільним заступником і вивчити суть підозри.

— Вчора я знаходився в Києві на зустрічі. Сьогодні я прибув на роботу і ще не мав можливості... Зараз запланував нараду з заступником Анатолієм Петровим, будемо приймати рішення. Я навіть складу цієї підозри не бачив. Думаю, що ми на час проведення розслідування чи рішення суду зробим відсторонення, — сказав Олександр Сєнкевич.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: МикВісті

На запитання про те, як на можливі корупційні скандали серед посадовців міськради реагують міжнародні партнери, мер підкреслив, що місто дотримується принципу нульової толерантності до зловживань.

— Ми завжди співпрацюємо з правоохоронними органами. Ми намагаємося вибудувати систему, в якій не буде місця корупції, але ми не можемо переробити всіх людей. Якщо ці факти підозри мають будуть доведені і це буде зроблено через суд, звичайно, все зробимо для того, щоб люди не працювали, навіть якщо вони будуть мати адміністративну відповідальність. Ми не підтримуємо жодних дій, які направлені на там влаштування людей і отримання зарплати, — запевнив міський голова.

Привіт! Я — Аліса Мелікадамян, авторка цього матеріалу. Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті. Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті. Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її. Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення. Приєднатись до Клубу МикВісті

Як відомо, 29 квітня, начальниця управління спорту Миколаївської міськради Ірина Бондаренко отримала підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про суму у понад півмільйона гривень. Перед цим у її помешканні та автомобілі правоохоронці провели обшук.

Однак це не перший обшук, повʼязаний з Іриною Бондаренко. Про слідчі дії в будівлі Управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради стало відомо 20 січня. Джерела «МикВісті» у правоохоронних органах повідомляли, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

За кілька днів начальниця управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко прокоментувала інформацію про обшуки, які, пройшли минулого тижня. Вона звинуватила медіа у поширенні чуток, і водночас підтвердила, що управління надало всі необхідні документи, які запросили правоохоронні органи.

23 січня Центральний районний суд наклав арешт на вилучене в ході обшуків майно Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Тоді від посади міський голова Олександр Сєнкевич Ірину Бондаренко не відстороняв. У коментарі «МикВісті» мер пізніше заявив, що організація продажу бронювання від мобілізації за 5 тисяч доларів в управлінні у справах фізичної культури та спорту не відповідає дійсності і чекає на результат розслідування від слідства.