Слідство допускає, що начальниця управління фізкультури Миколаєва могла організувати схему з бронювання за $5 тисяч

Начальниця управління спорту Миколаєва Ірина Бондаренко. Скриншот з відео зі сторінки управління у соцмережах

Центральний районний суд наклав арешт на вилучене в ході обшуків майно Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Про це свідчить ухвала суду від 23 січня, пишуть «МикВісті».

Слідство вважає, що миколаївські посадовці отримували неправомірну вигоду за фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних осіб. Йдеться про оформлення таких осіб на роботу без фактичного виконання трудових обов’язків. До протиправної діяльності, ймовірно, причетна начальниця управління Ірина Бондаренко.

За даними слідства, вона діяла за попередньою змовою з підпорядкованими посадовцями директором СДЮСШОР №6 Сергієм Ковганком і КДЮСШ «Перемога» Олександром Мунчем.

— Діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з підпорядкованими їй посадовими особами, а саме директором спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву №6 Миколаївської міської ради та директором комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Перемога» Миколаївської міської ради організувала протиправну схему, спрямовану на отримання неправомірної вигоди у сумі 5000 доларів від, у тому числі військовозобовʼязаних осіб, за вирішення питання щодо «фіктивного» працевлаштування до зазначених вище навчальних закладів, — йдеться у тексті ухвали.

Під час обшуку 20 січня слідчими було вилучено майно, яке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Документація була вилучена з управління спорту та двох спортшкіл. Це персональні документи та матеріали щодо керівників і працівників спортивних закладів, зокрема директорів та посадових осіб ДЮСШ №5, СДЮСШОР №6, ДЮСШ «Перемога» та інших закладів. Також слідчі забрали особові справи та трудові документи працівників управління і підпорядкованих установ, документи щодо кадрового складу, включно з наказами, посадовими інструкціями, списки призовників і військовозобов’язаних і дані з Єдиного державного реєстру призовників.

Як відомо, в Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради у вівторок, 20 січня, пройшли обшуки. Джерела «МикВісті» у правоохоронних органах повідомляли, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

За кілька днів начальниця управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко прокоментувала інформацію про обшуки, які, пройшли минулого тижня. Вона звинуватила медіа у поширенні чуток, і водночас підтвердила, що управління надало всі необхідні документи, які запросили правоохоронні органи.