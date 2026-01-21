 У Миколаєві пройшли обшуки в управлінні спорту та спортшколах

  • середа

    21 січня, 2026

  • -0.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 січня , 2026 середа

  • Миколаїв • -0.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Обшуки проходять в управлінні Ірини Бондаренко. Фото з відкритих джерелОбшуки проходять в управлінні Ірини Бондаренко. Фото з відкритих джерел

В Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради у вівторок, 20 січня, пройшли обшуки.

Інформацію «МикВісті» підтвердили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Інше джерело «МикВісті» у правоохоронних органах повідомило, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження, відкритого за попередньою кваліфікацією за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). За даними прокуратури, йдеться про можливе фіктивне працевлаштування чоловіків з метою ухилення від мобілізації на підставі довідок про бронювання.

Привіт! Я — Аліса Мелікадамян, авторка цього матеріалу.

Дякую за увагу до наших текстів — це важливо для команди МикВісті.

Ми регулярно публікуємо глибокі матеріали для тих, хто хоче розібратися в темі та дійти до суті.

Маємо десятки прикладів, коли наша журналістика разом із читачами впливала на ситуацію і змінювала її.

Долучайтеся до Клубу читачів МикВісті — підтримайте незалежну журналістику, яка має значення.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Аліса Мелік-Адамян

Обшуки проводили слідчі відділу поліції №1 Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, оперативний супровід здійснювало Управління стратегічних розслідувань.

Зазначимо, що у 2021 році Ірина Бондаренко змінила на посаді керівника управління Олега Машкіна.

Олег Машкін та Ірина Бондаренко. Фото з Facebook-сторінки посадовиціОлег Машкін та Ірина Бондаренко. Фото з Facebook-сторінки посадовиці

У 2020 році Бондаренко балотувалась у депутати міської ради від партії «Пропозиція». Однак до міськради вона не пройшла.

Нагадаємо, що у грудні через скандальне кейтерингове харчування у школах миколаєва слідчі з обшуками прийшли до ТОВ «Проссекко 8», управління освіти та у комунально-виробниче підприємство з організації харчування.

Останні новини про: Спорт

Миколаївець Середа став найкращим стрибуном у воду 2025 року за версією European Aquatics
В Одесі видатним спортсменам і тренерам виплачуватимуть до ₴5 тисяч щомісяця
Фехтувальники з Миколаєва вибороли золото на юніорському чемпіонаті України
Реклама
Читайте також:
новини
Миколаїв не має вільних генераторів для Києва, — віцемер Луков

Анна Гакман
новини
«Хай ставлять генератори», — в облтеплоенерго заявили, що не відповідають за опалення ЖК «Рів’єра»

Анна Гакман
новини
У Миколаєві під час відключень світла без опалення залишаються лише 10 будинків, — директор облтеплоенерго

Анна Гакман
новини
Фігурантів справи щодо кейтерингу у школах Миколаєва випустили з СІЗО під заставу

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині знизилася смертність від раку

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Спорт

Фехтувальники з Миколаєва вибороли золото на юніорському чемпіонаті України
В Одесі видатним спортсменам і тренерам виплачуватимуть до ₴5 тисяч щомісяця
Миколаївець Середа став найкращим стрибуном у воду 2025 року за версією European Aquatics

Росіяни атакували гімназію в Очакові, коли в укритті були учні й вчителі

1 година тому

Тепло, точки видачі води та робота шкіл: яка зараз ситуація у Миколаєві

Анна Гакман

Головне сьогодні