В управлінні спорту Миколаєва провели обшук у справі фіктивного бронювання

Обшуки проходять в управлінні Ірини Бондаренко. Фото з відкритих джерел

В Управлінні фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради у вівторок, 20 січня, пройшли обшуки.

Інформацію «МикВісті» підтвердили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

Інше джерело «МикВісті» у правоохоронних органах повідомило, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. За нашими даними, йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.

Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження, відкритого за попередньою кваліфікацією за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). За даними прокуратури, йдеться про можливе фіктивне працевлаштування чоловіків з метою ухилення від мобілізації на підставі довідок про бронювання.

Обшуки проводили слідчі відділу поліції №1 Головного управління Нацполіції у Миколаївській області, оперативний супровід здійснювало Управління стратегічних розслідувань.

Зазначимо, що у 2021 році Ірина Бондаренко змінила на посаді керівника управління Олега Машкіна.

Олег Машкін та Ірина Бондаренко. Фото з Facebook-сторінки посадовиці

У 2020 році Бондаренко балотувалась у депутати міської ради від партії «Пропозиція». Однак до міськради вона не пройшла.

Нагадаємо, що у грудні через скандальне кейтерингове харчування у школах миколаєва слідчі з обшуками прийшли до ТОВ «Проссекко 8», управління освіти та у комунально-виробниче підприємство з організації харчування.