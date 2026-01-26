«Замовні гучні заголовки про обшуки», — начальниця спорту Миколаєва звинуватила медіа у поширенні чуток, але підтвердила, що у правоохоронців є до неї питання

Начальниця управління фізичної культури та спорту Миколаївської міської ради Ірина Бондаренко прокоментувала інформацію про обшуки, які, пройшли минулого тижня.

Вона звинуватила медіа у поширенні чуток, і водночас підтвердила, що управління надало всі необхідні документи, які запросили правоохоронні органи, пишуть «МикВісті».

— Хочу надати коментар стосовно ситуації, яка склалась в управлінні спорту. Напередодні в місцевих телеграм-каналах зʼявились гучні заголовки про обшуки. Ці публікації виглядають, як замовні та спрямовані на дискредитацію нашого управління. При цьому станом на сьогодні жодне відомство не підтвердило таку інформацію. Тобто окремі журналісти, посилаючись на власні джерела, поширюють чутки швидше, ніж зʼявляються офіційні повідомлення. Хочу підкреслити, наше управління відкрите до співпраці. Ми надали всі необхідні документи, які були запрошені. Кожен може сам зробити висновки: чому і кому вигідно поширювати подібну інформацію саме зараз, — заявила Ірина Бондаренко.

За її словами, робота управління триває у штатному режимі, заплановані заходи відбуваються, а також підписані меморандуми щодо розвитку дітей.

Очільниця управління закликала громадськість стежити за офіційною інформацією на сторінках управління у соціальних мережах.

Раніше джерела «МикВісті» у правоохоронних органах повідомили, що обшуки пройшли в управлінні Ірини Бондаренко та двох спортивних школах. Йдеться про спортшколу «Перемога», якою керує Олександр Мунч, і «Спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву №6», де колишній керівник управління спорту Олег Машкін працює заступником директора і тренером з боксу.